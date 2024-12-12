ADHD童校內墮斃｜疑遭3教師訓示　專家:行為問題應由相熟社工處理

昨日（11日）下午2時許，元朗欖口村路23號佛教陳榮根紀念學校內，一名12歲姓王小六男學生墮樓亡。死者父親今日（12日）透露，兒子患有過度活躍症（ADHD），向來「較百厭」，昨日曾被副校長、訓導主任及一名主任訓示，其後情緒受困出現自殺傾向。父親直言將去信教育局和防止虐待兒童協會，要求相關機構調查及跟進，還其兒子公道。他亦希望校方交代昨日3名老師訓示的內容。



資深臨床心理學家萬家輝博士表示，一般而言，學校在處理ADHD學童上有一套機制，若確定學童的行為問題是由ADHD病情造成，校方會即時知會家長有關情況，並由與學童相熟的社工、SEN特殊教育導師，又或是曾接受相關訓練及熟悉該學童的人員跟進。他指，由相熟人員跟進時，會更清楚學童的「死穴」，例如有什麼說話、行為要忌諱，避免激化其情緒而導致情況不受控。他解釋，「ADHD或自閉傾向，其實佢點反應你好難預測，預計唔到行動」，當他聽到一些說話時，未必擅於處理自己的衝動，最終作出無人能制止的行為。



今早男童父母到富山公眾殮房辦理認屍手續。（資料圖片）

萬家輝博士指出，過度活躍症（ADHD）學童會有三種不同的行為問題，第一種是「遊魂」，上課時不聽書；第二種是無法專注，例如順序讀英文字母時會「讀讀下就跳咗去第度」、上課時忽然起身行走、體育堂打籃球時忽然停下不動；第三種是「衝動型」，當有情緒時行為會較衝動，「例如佢突然之間要做呢樣嘢，你可能叫佢停止嘅話，佢根本收唔到呢個指令，佢就會繼續做，或者做得更加嚴重」，有可能當說話不合其意，他會突然變得火爆，並出現無法預期的狀況。

被問及ADHD學童會否帶頭搞事、破壞校規，萬指不排除有此情況，但他們並不是事前有預謀、或有規劃性行事，只是一時衝動，「唔係因為我真係坐唔定，係因為我身體，即係我個病令到我坐唔定，跟住畀人鬧，畀人誤解，佢自己又情緒唔好，佢就更加多呢啲病徵，一路就喺度碌落去」。

資深臨床心理學家萬家輝博士指，若學校確定學童的行為問題是由ADHD病情造成，校方應即時知會家長有關情況，並由與學童相熟的社工、SEN特殊教育導師，又或是曾接受相關訓練的人員跟進。（資料圖片）

過度活躍症（ADHD）學童為相當普遍情況，一般而言，學校均會清楚知道學生是否特殊需要兒童，並會安排社工，以及有特殊教育經驗的教師持續跟進。若學生出現行為問題，校方會即時知會家長，並安排與學生相熟的人員，包括社工或特殊教育導師跟進，「究竟佢個老師同佢講啲乜、老師有冇受訓、個老師知唔知道佢嘅狀況」，均值得留意。長遠而言，學校應考慮會否為特殊學童安排適應班，由特殊教育導師負責處理。

萬續指，ADHD學童若准時覆診及服藥，平日家長亦可多陪伴他做運動「放電」，對病情會有好大的改善。他又指出，家長有時覺得子女在家中表現正常，或因在家中不需要太多規矩，但校園生活大多要守行為，「要顧住隔離同學，你要交功課，你要專心，唔好攪到其他人」，可能會令ADHD學童有更多行為問題。

昨日（11日）佛教陳榮根紀念學校有一名12歲姓王小六男生在校內走廊墮下身亡。（羅敏妍攝）

男童的父母王生及王太受訪時指出，兒子有過度活躍症（ADHD），由一年級至六年級比較百厭，但不會做壞事，「其實都係上堂坐唔定同講嘢啊等等」，但在校內與同學相處融洽，受同學歡迎。不過他亦知道兒子在學校不太開心，因被部分老師針對。

而昨日兒子亦被副校長、訓導主任及一名主任圍著訓示，他坦言不清楚訓示的內容，「點樣去畀啲無形壓力佢，我真係唔知」。據他所知，兒子被訓示後回到7樓，「唔開心啊，情緒唔係幾好，跟住就突然之間有個自殺嘅傾向」。

王生及王太形容兒子活潑，「係一個快樂嘅小朋友」，平時「好細瞻，又怕黑，又怕醜」，不理解有什麼原因導致兒子突然輕生。王生表示，從不給予兒子壓力，亦不介意學校少功課，程度較低，「我唔逼佢讀書，佢可以有咩過激嘅行為呢？」

王生表示將去信教育局和防止虐待兒童協會，要求相關機構調查及跟進，「我會想佢畀返個公道我，想佢幫我跟進個case（個案）」，又希望知道昨日三名教師向兒子訓示的內容，以了解兒子輕生的原因。

今早《香港01》記者曾到佛教陳榮根紀念學校小學查詢事件，學校副校長指就昨日的事件，警方正在調查中，學校暫不便回應。

佛教陳榮根紀念學校中午再回覆本報，指校方對事件感到十分難過及痛心，已即時尋求教育局支援及意見。學校在事件發生後，即時啓動危機處理小組跟進。教育心理學家、輔導人員及社工已為受事件影響的師生提供適切的支援，包括舉行特別班主任課、為有需要的學生安排小組或個別輔導。本校會繼續與教育局保持緊密聯繫，以提供適切意見及協助。

就事件發生的情況，校方已聯絡家長直接溝通。事件已交由警方跟進，具體情況校方不便公開。

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