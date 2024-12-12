將軍澳縱火｜35輛電單車葬身火海　45歲油站加油員潛逃9小時落網

將軍澳彩明苑電單車停泊處，今日（12日）凌晨4時許疑遭縱火，35輛電單車「葬身火海」，不少車主欲哭無淚。警方表示，將軍澳警區刑事調查第四隊經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，鎖定懷疑涉案男子，今日聯同將軍澳警區特遣隊及東九龍總區衝鋒隊第一隊人員， 在彩明街一住宅單位，拘捕一名45歲本地男子，他涉嫌「縱火」，正被扣查，案件續由將軍澳刑事調查第四隊跟進。消息稱，疑犯為一名油站加油員，今午1時許落網。



警方在彩明街一住宅單位，拘捕一名45歲涉案男子，檢獲證物。（警方提供）

警方在彩明街一住宅單位，拘捕一名45歲涉案男子。（警方提供）

案發於凌晨約4時17分，景嶺路彩明苑彩貴閣對開露天電單車停泊處起火，現場停泊有40輛電單車，其中35輛被焚毀或波及。事件中幸無人受傷，惟消防發現最少有兩處火頭，認為起因有可疑，交由將軍澳警區刑事調查隊第四隊跟進調查。

40輛電單車中，有35輛焚毀或被波及。（翁鈺輝攝）

《香港01》記者今早重返現場，可見警員和政府化驗所人員拍照存檔及搜證，陸續有車主取車，部分人發現愛車焚毀，一臉愕然。余先生無奈稱：「唔清楚咩事，今朝返到嚟攞車返工，就係咁喇！」他又指調景嶺區電單車位難求，只有此處「骨位」泊電單車。他曾經申請屋苑停車場，但一直沒有消息。

另一位南亞裔車主阿傑，是外賣員，他的YAMAHA R3是二手購入。他指車位難求，曾經被人移動泊好的電單車：「有時有啲人同你玩，堆走你嘅車，擺自己架車入去，見你擺太耐啲位。」

▼ 政府化驗所人員到場拍照記錄 ▼



警方強調，縱火屬嚴重罪行，絕對不會姑息相關行為。根據《刑事罪行條例》第63條，縱火相關罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁，市民切勿以身試法。

▼ 凌晨起火後情況 ▼



多輛電單車被燒毀，消防救熄後調查，認為火警起因有可疑。(陳永武攝)

消防認為火警起因有可疑。(陳永武攝)