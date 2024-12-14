胡志明巿來港航班現機艙老鼠　偷1000萬越南盾　警拘61歲內地漢

警方接報一班由越南胡志明巿來港的航班上，出現「機艙老鼠」。一名本港男乘客發現放在座位上方行李櫃的背囊被人偷走，即時奪回及報警。警方經調查後拘捕一名內地男子，他涉嫌盜竊事主約1000萬越南盾（約值港幣$3,060）。



警方稱，機場警區昨日（13日）接獲報案，指同日一班由胡志明市飛往香港的航班上，一名男乘客將背囊放在座位上方的行李櫃，其間他發現背囊懷疑被一名男子取走，取回背囊後卻發現內裏的現金不翼而飛，懷疑被人盜去。

機場警區人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名61歲內地男子，調查顯示，疑犯懷疑盜取事主約1000萬越南盾（約值港幣$3,060）。疑犯現正被扣留調查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊第二隊跟進。

大嶼山警區接手調查案件。（資料圖片）

警方指，為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區一直與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過定期舉辦的防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。