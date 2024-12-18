謝嘉怡兩愛犬中毒亡｜另一愛犬現中毒徵狀　謝嘉怡﹕噩夢似未完結

2020年度香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa），本周日（15日）帶同3隻愛犬往大埔社山村散步期間，其中2隻懷疑誤食路邊毒肉慘死，她翌日前往警署報警。謝嘉怡昨日（17日）再發文，痛心稱另一生還愛犬斑點狗Leo排出血尿，急忙送醫及檢查後，發現Leo可能曾舔過毒肉，未來數周是關鍵時期，她需要密切留意牠會否有出血情況，「雖然Leo仍然生還，但牠仍未安全。噩夢好像未完結」。經理人估計Leo曾舔過一口毒肉，其症似有輕微中毒，目前留在家中密切關注牠的情況。



謝嘉怡Lisa昨日再發文指另一愛犬Leo出現中毒徵狀。（@ig 謝嘉怡Lisa）

兩隻慘死狗狗，分別為6歲臘腸狗「summer」及3歲唐狗「peachy」；倖存的則是13歲老狗「Leo」。謝嘉怡早前接受訪問時曾表示，每逢星期日均會帶同愛犬往不同地方散步，事發當日她偕友人新嘗試往鄰近社山村一帶，由於Leo年老，視力較差，遂用狗繩綁着，惟summer和peachy可自由活動。不消一刻，謝嘉怡突發現牠們在彎位路邊進食，「轉個彎就見佢食緊啲嘢，我即刻跑過去，因為除咗我煮嘅狗糧，我唔會畀佢哋食其他嘢。」

謝嘉怡兩隻愛犬疑誤食毒肉身亡，包括3歲唐狗「peachy」。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡憶述，peachy進食後短短數秒，已昏厥倒地；30秒後，summer亦出現同樣情況。她與同行友人立即抱起狗狗跑往馬路，獲一名熱心男途人協助截停一輛的士，隨便在網上搜尋最近一間位於大埔寶鄉路的獸醫診所趕往。惟短短約10分鐘的車程，人狗已陰陽相隔，「peachy已經喺車上面過咗身，summer我畀獸醫時仲未死‥‥‥由佢哋食到死，最多半個鐘。」

謝嘉怡兩隻愛犬疑誤食毒肉身亡，包括6歲臘腸狗「summer」。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡形容，有人處心積慮毒害動物，「整到好似成個餐咁，用banana leaf（蕉葉）鋪底，有臘腸有雞脾有好多唔同嘅肉！」她又引述醫生指，愛犬是服用了「neurotoxins」毒藥，「話會立即入腦，最嚴重啲藥，根本係想整死啲動物‥‥‥全部都係特登做嘅，唔係唔小心，just crazy（好瘋狂）！」

兩隻愛犬遺體將會交由寵物善終協助火化，謝嘉怡打算將骨灰製作飾物。幸保性命的Leo，得悉同伴驟逝後，更疑痛心悲鳴：「summer係佢最好朋友，一離開診所，佢就好大聲嗚一聲，佢平時唔會咁‥‥‥」

怒斥有心人士刻意毒死狗。（IG@lisamarie_tse）

周一 （16日）下午約1時，謝嘉怡親身前往大埔警署報案，至晚上7時半才離開，她更獲悉已有其他狗隻中毒，促請警方盡早將兇徒繩之於法，「真兇係唔會可以逍遙法外，you cannot escape！」

她亦感激施援男途人及的士司機，並呼籲所有狗主或市民，如發現有任何可疑食物，必須報警，「如果多啲人report呢啲事，部門先可以處理，好希望大家可以諗多啲，咁先唔會有其他狗受害！」

根據謝嘉怡在帖文中稱，本周日帶3隻愛犬到大埔林村社山村散步，期間兩隻狗狗「Summer」及「Peachy」誤食路邊懷疑有毒雞肉及肉腸，隨即倒地抽搐，其中一隻未及抵達獸醫診所已撒手塵寰，另一隻亦緊隨其後逝世。她批評「令人噁心、恐怖及不可原諒的人（some very disgusting, horrible and unforgivable person）！」

文中所示，謝嘉怡大受打擊，感到不解及崩潰（utterly confused and destroyed），稱肉塊用盤盛載，落毒者精心策畫（this was very well planned out），怒斥落毒之人奪去無辜狗仔的生命，一度對人性失去信任（ I lost my faith In humanity）。幸其後得路人協助、的士司機免費義載、及盡力搶救的獸醫及護士，才感到世界上仍有好人存在。

謝嘉怡經理人Anna早前接受《香港01》電話訪問指，「咁情況係刑事嚟，所以我建議佢報警。」她又指，愛犬慘死，謝嘉怡情緒大受影響，「佢（謝嘉怡）心情真係好差，已經養咗好耐‥‥‥本身佢今日都有job（工作），都真係做唔到，要請假。」

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警方回覆查詢時表示，本周一接獲一名女子報案，指周日曾帶名3隻狗隻到大埔社山村散步，其中兩狗懷疑曾進食一些置於路旁的肉碎，其後感到不適，同日死亡。警方經初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理，將交由大埔警區刑事調查隊第六隊（動物罪案警察專隊）跟進，暫未有人被捕。警方重申，一向重視任何懷疑殘酷對待動物的案件，並會以多機構合作的模式積極防止及偵查有關罪案。