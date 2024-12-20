粵港澳反罪惡行動　警動員7.8萬人次　拘逾8千人　檢毒品等值$9億

警方於6月22日至8月15日及11月4日至12月12日期間，分兩階段進行代號為「雷霆2024」（THUNDERBOLT 2024）的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。行動中，香港警方共拘捕8,303人，檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約港幣9億元。



警方分兩階段進行代號為「雷霆2024」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。行動中，香港警方共拘捕8,303人。（警方圖片）

警方稱，「雷霆2024」（THUNDERBOLT 2024）是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。

行動期間，香港警方共動員超過7.8萬人次，搜查約4,300間處所，搗破約1,600個非法場所，包括非法賭博場所、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等，並拘捕8,303人（5,194男3,109女，年齡介乎12至92歲，其中1,478人為內地人士，866人為非華裔人士），他們涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括謀殺、傷人、縱火、自稱三合會成員、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、販運危險藥物、經營非法賭博場所、經營賣淫場所、串謀控制他人賣淫、行使偽造紙幣及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

其中涉及謀殺案的疑犯，是指涉及1997年1月尖沙咀寶勒巷卡拉OK縱火案的陳惠良，他潛逃多年後早前在內地落網，押送回港，案件已經提堂。

「雷霆2024」行動中拘捕的疑犯，包括涉及尖沙咀寶勒巷縱火案的陳惠良。圖為他被押送回港後，重組案情的情況。（資料圖片/梁偉權攝）

粵港澳反罪惡行動中，香港警方檢獲大量非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值港幣4,100萬元懷疑黑錢，以及市值超過港幣8.4億元的毒品，包括懷疑大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒及海洛英。

警方檢獲大批現金及毒品等。（警方圖片）

香港警方動員超過7.8萬人次，搜查約4,300間處所，包括非法賭博場所、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等。（警方圖片）

香港警方動員超過7.8萬人次，搜查約4,300間處所，包括非法賭博場所、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等。（警方圖片）

香港警方會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。