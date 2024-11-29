97寶勒巷卡拉OK縱火17死｜警：內地部門截獲陳惠良　經深圳灣回港

1997年轟動全港的尖沙咀寶勒巷「新一代卡拉OK」縱火案，釀成17死13傷。7名疑犯中，5人早年相繼被捕及入獄；被通緝多年的52歲黑幫男陳惠良，潛逃27年後，早前亦在內地落網，押送回港；如今只剩一名通緝犯陳福清在逃。今晚（29日）約9時，警方將陳惠良押解返回寶勒巷現場，進行案情重組，他以綠色樽模擬投擲汽油彈。



有組織罪案及三合會調查科（O記）C組警司林啟初稱，案件起因涉及兩黑幫在案發前數天在上址結怨，其後已拘捕主腦、對策、執行等人。前日（11月27日），香港警方接獲內地執法部門通報，一名52歲男疑犯在內地被截獲，經身份確認後，昨日（11月28日）下午2時16分，疑犯經深圳灣口岸回港被捕。

有證據顯示，案發時25歲的疑犯在案中有重大參與成分，他將被落案起訴。一名在逃男子陳福清，案發時19歲、今年47歲，被懸紅40萬元通緝市民如有資料提供，可致電警方24小時熱線2527 7887。警方感謝內地執法部門全力協助。

通緝犯陳惠良事隔27年後落網，警方押解他返回尖沙咀寶勒巷現場重組案情。（梁偉權攝）

現場可見，疑犯身形略胖有「肚腩」，身穿T恤、牛仔褲及黑色外套，黑布蒙頭、雙手鎖上手銬，腰纏鐵鏈，在警員押解下步出私家車，有警員向他講解案情重組的程序。一輛銀色私家車徐徐駛至，疑犯被押至私家車旁，警員與其溝通後，解開其雙手手銬，向他遞上一個相信假裝是汽油彈的綠色樽，疑犯將綠色樽藏在外套內襟，走到盈豐商業大廈地下。

疑犯以左手取出綠色樽，模擬投擲姿勢，隨即走回銀色私家車旁。警員在銀色私家車旁再與疑犯溝通後，對錶讀出時間，宣布案情重組完畢。整個重組歷時約6分鐘。疑犯隨後被押上私家車帶走，另有警員檢回留在盈豐商業大廈地下、用作模擬汽油彈的綠色樽。

1997年尖沙咀寶勒巷17死13傷卡拉OK縱火案，其中一名被通緝疑犯陳惠良在內地落網，押送回港。（警方網頁圖片）

案發於1997年1月25日，疑有黑幫成員在卡拉OK內消遣時，出言調戲女侍應，隨後與卡拉OK職員爭執，並被打傷。其後有人懷疑心生不忿，於數日後即1月25日糾黨返回卡拉OK掟汽油彈縱火。卡拉OK大批顧客和職員被困火場，其中15人當場死亡，另有兩人送院留醫兩日後不治，17名死者年齡介乎16至42歲，其中3人是卡拉OK女職員，其餘均為顧客；另有13人受傷。

1997寶勒巷卡拉OK縱火17死｜疑調戲女侍應捱打 黑幫掟汽油彈尋仇

案發後一個月，警方拘捕其中4名疑犯李家豪、董勝飛、柳應達和鄭偉成，當中李、董及柳被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁；鄭偉成則被裁定誤殺罪名成立，判囚11年。

至2008年12月，縱火案主謀蔡錦輝在深圳被公安拘捕，同年12月被引渡返港。案件於2010年開審，蔡錦輝同年5月被裁定罪名成立，依列判處終身監禁。

1997年尖沙咀寶勒巷17死13傷卡拉OK縱火案，仍有一名疑犯、現年47歲的陳福清（圖）在逃，正被通緝。（警方網頁圖片）

至於餘下兩名疑犯陳惠良（綽號「眉眉」）和陳福清（綽號「亞清」）一直潛逃，警方懸紅40萬元通緝兩人，當中陳惠良終於早前在內地落網，換言之，這宗轟動一時的縱火案，只餘下一名疑犯在逃。根據警方網頁，陳惠良生於1972年7月，現年52歲；陳福清生於1977年9月，現年47歲。

▼尖沙咀寶勒巷盈豐商業大廈現況▼

