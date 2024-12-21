太平邨嫲孫墮斃︱兩死者單位近日裝CCTV　屋邨保安燒香拜祭求安心

上水一對分別47歲和1歲的嫲孫，昨日（20日）傍晚在太平邨墮樓身亡，警方將案件列作謀殺及自殺案，由重案組跟進調查。兩名死者並非太平邨居民，而是居住於區內另一個公共屋邨。雖然太平邨保安員和清潔工不認識二人，但為求安心，今早（21日）在伏屍位置上香拜祭及燒冥鏹，願逝者安息。



平靜樓地下，遺下拜祭的灰燼和香枝。（翁鈺輝攝）

平靜樓地下，遺下拜祭的灰燼和香枝。（翁鈺輝攝）

太平邨的保安員和清潔工在伏屍現場拜祭。（翁鈺輝攝）

據悉死者兩嫲孫，同住於上水區內另一個公共屋邨的二人單位，而女死者生前疑有欠債，對生活感壓力。有街坊稱，見過兩嫲孫出入，但並不相熟，而女死者兒子（即男嬰的20歲父親）則鮮少出現。兩嫲孫居住的單位門外近日安裝了閉路電視，原因不明。街坊指未曾見有人上門追數或滋擾。

47歲女子與一歲男孫在太平邨墮樓雙亡，警方以帳篷遮蓋他們遺體。（王譯揚攝）

案發於昨日（20日）下午約5時49分，警方接獲太平邨保安報案，指發現一名女子墮樓，跌在平靜樓對開垃圾站的垃圾桶上。救援人員接報趕至，驚見除女事主外，另有一名男嬰一同墮樓，即場為兩人檢查，惜二人當場證實死亡。死者為47歲姓陳女子和她1歲孫兒。

墮樓男嬰父母沒有結婚

消息指，案中陳女死者與母親（即男嬰的太婆）及兒子（即男嬰的父親）同住於上水公屋，而男嬰的父母沒有結婚，亦不是同住，平日輪流在父親和母親的家居住。

據了解，女死者疑有欠債，對生活感壓力。事發前她曾向友人透露不開心，並託對方照顧其兒子，之後便帶同孫兒到太平邨，其後被發現墮樓。而兩名死者均無疾病及精神病紀錄，亦沒有親友居於事發的太平邨平靜樓。

大批警員封鎖現場調查。（王譯揚攝）

警方在現場調查上水太平邨墮樓事件。（王譯揚攝）

將驗屍確定死因

現場沒有檢獲遺書，警方稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。案件交由大埔警區重案組調查，警方呼籲如任何人有與案件有關的資料提供，請致電3661 3543與調查人員聯絡。

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，十分關注事件並深感難過，已安排社工聯絡有關家屬及按其福利需要提供適切協助。據了解，有關家庭並不是社署社工的跟進個案。

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