假客服騙案急增　警動員500人打擊電騙案拘154人　涉款$2.89億

警方於本月2日至20日展開「劍陣」行動，針對「假冒客戶服務」電話騙案及其他網上騙案進行執法行動，並以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕119男35女，年齡介乎15至72歲，牽涉244宗騙案，涉案金額合共超過2.8億，其中涉款最大的一宗案件達518萬元。警方又指「假冒客戶服務」騙案數字急升，東九龍總區第一季接獲50宗個案，但已急速上升到第三季的586宗。



警方東九龍總區刑事總部（行動）署理警司鄔凱寧（中）、東九龍總區公眾活動調查組署理總督察周嘉潤（右）及WeChat Pay HK Ltd合規主管⁠蔡蔣善婷（左）向傳媒簡報案情。(黃偉民攝)

東九龍總區動員500警力展開3星期執法行動

東九龍總區刑事總部（行動）署理警司鄔凱寧表示，東九龍刑事部留意到自今年5月起，假冒客戶服務電話的騙案有大幅上升的趨勢，其他類型的網上騙案，例如投資及求職騙案等均持續發生，而且涉款非常龐大，因此東九龍總區聯同所屬的4個警區，調配前線大量的同事，包括刑偵人員及機動部隊，動員共518人，由今年12月2日至20日，展開為期3個星期「劍陣」執法行動，重點打擊客戶服務電話及其他各類型騙案。

她表示，假冒客服騙案的騙徒冒認為知名網購及支付平台、電訊公司客戶服務的職員，致電受害人訛稱他們購買了收費服務，並以自動轉帳形式由受害人銀行戶口扣除，又或聲稱有關服務即將到期，要求受害人繳費續保，否則會影響信用評級。

騙徒其後會將電話轉駁到另一名的假冒銀行職員，假裝可以幫助受害人取消有關服務，從而誘使受害人轉帳金錢或交出網上理財密碼，以盜取帳戶內的存款。鄔指，不少市民被騙徒營造的緊張氣氛蒙蔽，匆忙過數想處理問題，但往往墮入騙局。

假冒客服騙案急增 由第一季50宗急升到第三季586宗

由今年1月份至到10月份期間，東九龍總區共錄得1071宗假冒客服電話騙案，涉款高達1.93億元，並由第一季的50宗，急速上升到第三季的586宗。今次行動中，警方一共拘捕154人，當中包括146名傀儡戶口的持有人，8名電話儲值卡的登記人，共涉及119男35女，年齡介乎15至72歲，涉「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪被捕。他們共涉及244宗案件，受害人共有214人，年齡介乎17至78歲，總共損失的金額高達2.89億元，受害人損失的金額由250元到518萬不等。

鄔凱寧表示，警方展開為期3個星期「劍陣」的執法行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，一共拘捕154人。(黃偉民攝)

61歲女文員誤中假冒客服騙案 失95萬元

東九龍總區公眾活動調查組署理總督察周嘉潤形容，不論甚麽類型的騙案，行騙手法均是「換湯不換藥」。周以一宗涉款95萬的假冒騙案為例，案件受害人為一名61歲女文員，她今年8月收到陌生人來電，對方以廣東話自稱為微信的客戶服務員，訛稱受害人在平台上開通「百萬保障」服務，會每月由受害人銀行戶口自動扣除服務費用。

當受害人表示無選購相關服務時，騙徒會威嚇受害人盡快向銀行處理及取消有關服務，否則便要承擔所有服務費用。受害人其後感到驚慌失措，騙徒立即將電話轉駁到另一位假冒銀行職員的騙徒。該騙徒聲稱可以幫受害人取消自動扣賬服務，並以身份認證為藉口，要求受害人轉賬戶口內的全部金錢，即95萬轉賬到數個指定的銀行戶口作保證金，又承諾手續完成後，會將所有款項退回受害人戶口。

受害人遵從指示，將銀行戶口的所有錢轉出後，騙徒繼續要求受害人轉賬其名下其他銀行戶口的錢。其後受害人懷疑受騙，遂報警求助。在這宗騙案，警方拘捕一名傀儡戶口持有人，其名下兩個銀行戶口，共收到來自受害人轉賬的15萬港元騙款，被捕人亦承認以$2,000元報酬，將2個銀行戶口賣給他人。

假冒客服騙案的流程。(黃偉民攝)

警方調查後，發現這些傀儡戶口在短時間內有大量可疑資金進出，當戶口結餘被全數轉走後，隨即被棄用。傀儡戶口持有人或已干犯香港法例 (第210章) 《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產罪」、以及 (第200章) 《刑事罪行條例》第159C條「欺詐罪」及/或 (第455章) 《有組織及嚴重罪行條例》第25條的「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可處監禁10至14年。

周嘉潤又提到，除傀儡戶口持有人外，在行動中亦拘捕8名電話儲值卡登記人。騙徒用傀儡電話號碼，透過俗稱Cold Call 的陌生來電接觸受害人。在現行法例下，如明知而買賣電話卡或明知而協助他人登記電話卡用來作非法用途，有可能干犯協助及教唆、串謀詐騙或使用虛假文書等罪行。

他提醒市民，不要將個人資料、銀行戶口及電話號碼，借出及賣出予任何人處理來歷不明的金錢或資產。即使不清楚戶口的可疑交易或電話號碼被人用於詐騙，自己無實質參與騙案，仍有可能干犯「洗黑錢」罪行。

WeChat參與「短訊發送人登記制」

WeChat Pay Hong Kong Ltd合規主管蔡蔣善婷表示，自今年5月開始，關注到假冒客服騙案急劇上升。為協助本港市民識別詐騙消息，WeChat 及WeChat Pay HK 已參與通訊事務管理局辦公室「短訊發送人登記制」，使用已登記發送人名稱#WeChat 及#WeChat Pay，向數百萬香港流動電話用戶發出提示訊息。經過一系列的措施，假冒客服詐騙受到有效控制，但近期騙徒又捲土重來，因此再次通過短訊或電話等形式聯繫市民。

她舉例，今年6月有騙徒偽冒微信客服熱線或銀行職員，致電或通過視像電話通知客戶其「百萬保障」或「資金安全保障」即將到期，以及近期的「微信支付分」自動扣費或「財付通安全保障」到期等，均以終止保障服務以免額外收費或凍結帳戶為由，引導用戶共用螢幕或分享手機中的個人資訊，並誘騙使用者將資金轉帳至騙徒帳戶。

蔣善婷表示，WeChat 及WeChat Pay HK 已參與通訊事務管理局辦公室「短訊發送人登記制」。(黃偉民攝)

蔣善婷指出，任何引導用戶轉賬的行為，均可能是潛在騙局，重申騰訊／微信／WeChat/／WeChat Pay HK，絕不會主動透過電話、短訊等方式，索取用戶銀行卡賬戶、密碼等個人資料，更不會要求用戶轉賬。她又提醒，如接到陌生或可疑短訊或電話，尤其涉及個人資料、賬戶或信用卡密碼、轉賬操作，務必保持警惕，及時向警方或平台求助。

為降低轉帳欺詐風險，WeChat Pay HK已與香港警方建立的防騙視伏器對接，用戶在WeChat Pay HK中進行轉數快轉帳、或者微信轉帳時，如被檢測到收款方帳戶命中風險名單，則會收到彈窗提醒。

蔣善婷表示，業界未來會不斷優化科技手段，提升風險識別和防控能力，為市民提供更加安全、便捷的支付環境。她又說，對於其他未認證短訊發送人ID發送的訊息，市民應提高警惕、慎防受騙。遇到可疑情況時，切勿輕信陌生人的話語。如有任何疑問，請即時致電警方熱線18222核實。