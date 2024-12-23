蘭桂坊MMA｜消息：低胸女邀男子同往酒吧遭拒　兜巴星男方釀毆鬥

上周四（19日）網傳一段短片，一對男女於中環蘭桂坊上演「MMA」打鬥，一名穿低胸裝的性感女子在街頭大戰衛衣男，雙方疑酒後動武互毆。警方今日表示，已於上周五（20日）以涉嫌「在公眾地方打鬥」，拘捕一名31歲本地男子，他已獲准保釋候查。



消息指，被捕男子與低胸女不相識，當日低胸女邀請他同往另一酒吧繼續消遣，被男方拒絕後，爭惱羞成怒首先出手「兜巴星」對方，雙方繼而大打出手。據知，警方亦正在追尋低胸女的下落。



網上瘋傳蘭桂坊MMA影片，1名性感女子擺好架式和衛衣男打鬥，雙方出手狠辣。（影片截圖）

消息指，當日兩人懷疑在蘭桂坊一間酒吧消遣。其間低胸女邀請男方，一同到另一間酒吧，但被對方拒絕，雙方因而發生口角。混亂間，低胸女掌摑男方一下，兩人在酒吧內打鬥，被酒吧職員分開後離場。

餘波未了，雙方在德己立街55號外上演「MMA」，被其他人士拍下。警方發現影片及調查後，鎖定男方身份，12月20日上門將其拘捕，並搜查其住所。案件由中區警區反黑組跟進。

衛衣男被性感女打頭，施以「龍爪手」抓坐對方胸部。（影片截圖）

網上流傳的事發影片顯示，身穿黑色低胸Tube top的女子與與身穿灰色衛衣男的男子打鬥，短片開始時男子走近，即遭低胸女一拳打中臉頰，但無阻衛衣男靠近，並將女子推倒在地。男子見有機可乘，想踢向低胸女頭部，但遭女方擋下，他亦失平衝跌倒，遭低胸女連拳打頭。其間一名穿黑白格仔衫的女子嘗試勸交，惟兩人戰意旺盛未有理會。

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性感女被踢頭後，連忙抓住衛衣男的腿。（影片截圖）

雙方拉扯期間，衛衣男一度抓住低胸女的胸部，低胸女的上衣亦多次移位。雙方其後轉戰於牆角，衛衣男扯住低胸女的頭髮，更一度在地上纏鬥，雙方肉搏一番。衛衣男最終扯住低胸女頭髮，一下將她摔落地，並拳打她的臉，片段就此結束。

警方表示，案件仍在調查，呼籲如任何人有與案件有關的資料提供，請即致電3660 1202與調查人員聯絡。