上水奪命工傷｜渠務署：深表難過檢視安全措施　勞工處發停工通知

今早（23日）上水鄉蓄洪池發生奪命工傷，一名黃（72歲）跟車男工協助搬運10多條重達200至500公斤的不鏽鋼水管，惟當他解除綁帶後，其中4條水管撞斷防撞木方滾下，擊斃男工。署理渠務署署長李康年晚上表示，對該名男工在搬運物料期間受傷，其後不幸身故深表難過，向死者家人致以深切慰問，並會向他們提供適切協助。



渠務署又稱，事發後，相關工序已經暫停，並已指示工程團隊嚴肅跟進事故成因，全面檢視安全工作程序及措施。勞工處亦表示高度關注該宗意外，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止使用貨車式起重機在該場地處理貨物，直至我們信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。



上水鄉蓄洪池一名男工人協助搬運水管時，疑解除綁帶後有水管撞脫木方滾下，男工疑被擊中頭部，送院後不治。相信是渠務署的人員到場拍照搜證。（蔡正邦攝）

渠務署晚上發出新聞稿，指署理渠務署署長李康年指示工程團隊嚴肅跟進事故成因，全面檢視安全工作程序及措施，以及向死者家屬提供適切協助。該署並稱，正全力配合勞工處及警方調查，強調署方非常注重工作安全，一直嚴格要求承建商及供應商遵守相關安全指引。事發後，相關工序已經暫停，直至渠務署確認承建商及物料供應商已採取所需安全措施。署方已敦促工程團隊全面檢視工作安全情況及採取適當改善措施，避免同類意外再次發生。

上水鄉蓄洪池工人被水管擊中斃命，相信是渠務署人員到場了解。（蔡正邦攝）

勞工處亦在新聞稿表示，對意外中有工友身故感十分難過，並對其家屬致以深切慰問。處方得悉意外後，已即時派員到現場調查，正全速調查意外起因查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。處方稱若調查發現有違例事項，定會依法處理。

該處又提醒僱主，必須在貨車上穩固地堆疊貨物（尤其涉及鬆散貨物），包括使用堅固的貨架，以防止貨物在處理過程中墮下。另外，僱主須委派一名合資格的督導員在場監督，以確保有效地消除有關風險。

涉事兩架貨車事後在1公里外寶運路路邊被尋回，一架拖頭上放滿水管，另一輛吊臂車上放有懷疑吊運所用的木條及搬運帶。（蔡正邦攝）