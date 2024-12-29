3男女德國來港被揭行李藏K仔　海關拉人共檢$1400萬貨　周一提堂

​香港海關昨日（28日）在機場偵破兩宗行李販毒案，2男1女（25至47歲）均於同日從德國法蘭克福飛抵本港，被海關揭發寄艙行李內藏毒品，人員共檢獲約30公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約1,400萬元。3名涉案男女均被控以「販運危險藥物」罪名，兩宗案件同於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。



香港海關昨日（28日）在香港國際機場偵破兩宗行李販毒案，檢獲約30公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1,400萬元。圖示為第一宗案件，檢獲約15公斤重的懷疑氯胺酮。（海關提供）

首宗案件涉及一男一女（25及24歲）。兩人昨日先從德國法蘭克福飛抵本港，關員替男子清關時，在其寄艙行李內，發現共15公斤懷疑氯胺酮，收藏於15個膠袋內，遂將其拘捕。海關跟進調查後，同日再於機場拘捕另一名懷疑涉案女子。

第二宗案件則涉及一名47歲女子。該名女子昨日從德國法蘭克福、經台北飛抵本港後，關員替她進行清關，在其寄艙行李內，發現10包共重15公斤懷疑氯胺酮，分別收藏於食品和洗衣粉包裝內，並以行李內的衣服掩蓋，海關遂把該名女子拘捕。

香港海關昨日（28日）在香港國際機場偵破兩宗行李販毒案，檢獲約30公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1,400萬元。圖示為第二宗案件，檢獲約15公斤重的懷疑氯胺酮。（海關提供）

海關表示，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。而根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線 182 - 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。