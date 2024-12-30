太空油｜17歲女、32歲男圖攜太空油煙彈往內地　落馬洲遭海關拘捕

香港海關於12月27日及28日，分別在落馬洲管制站及落馬洲支線管制站，偵破兩宗涉及旅客管有屬《藥劑業及毒藥規例》下第1部毒藥的依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）案件，檢獲4粒懷疑「太空油毒品」煙彈，拘捕一男一女，兩人均已獲保釋候查，案件仍在調查中。



第一宗案件涉及一名17歲本地女子，她12月27日經落馬洲管制站前往內地，海關人員清關時，在其手提袋內搜出一粒懷疑「太空油毒品」煙彈及相關吸食器具，遂把她拘捕。

海關在一名經落馬洲管制站前往內地17歲女子的手提袋，搜出一粒太空油煙彈及吸食器具。（海關提供）

第二宗案件涉及一名32歲本地男子，他於12月28日經落馬洲支線管制站前往內地。海關人員替他清關時，在其身穿的牛仔褲上發現一個特別縫紉的口袋，內藏3粒懷疑「太空油毒品」煙彈。該名男子隨即被捕。

海關在一名經落馬洲支線管制站前往內地32歲男子的牛仔褲，發現一個特別縫紉的口袋，搜出3粒太空油煙彈。（海關提供）

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。