無業男租酒店分銷依托咪酯　海關檢4公斤粉料製1.2萬粒太空油煙彈

香港海關於昨日（19日）在荃灣區截查一名男子，並在他手持的膠袋中檢獲2公斤、可製成太空油的懷疑依托咪酯粉末，隨後在他租用的酒店單位內搜出另外2公斤懷疑依托咪酯粉末，以及一批懷疑包裝工具，於是拘捕該名32歲無業本地男子。海關相信4公斤依托咪酯粉末可製成約1.2萬粒太空油煙彈，市值共約420萬元。



32歲男子租用酒店單位作依托咪酯儲存及分銷中心。（黃偉民攝）

海關毒品調查科第三組調查主任邱穎揚指，海關經情報分析及深入調查鎖定該名男子，並於昨日在荃灣進行反太空油的行動，成功瓦解一個剛成立的太空油原材料，即依托咪酯的儲存及分銷中心，堵截了一批依托咪酯流入本地市場。

據了解，該名男子於近日成立儲存及分銷中心，租用酒店3日作分銷用途；而他帶著2公斤懷疑依托咪酯粉末，擬到其他太空油加工場加工。海關會繼續調查幕後的販毒集團，不排除有更多人被捕。被補男子已被控以管有第一部毒藥罪的罪名，並於明日（21日）在西九龍裁判法院提堂。

海關在被捕男子身上及酒店單位檢獲4公斤懷疑依托咪酯粉末，相信可製成約1.2萬粒太空油煙彈，市值共約420萬元。（黃偉民攝）

海關在男子租用的酒店單位內搜出另外2公斤懷疑依托咪酯粉末，以及一批懷疑包裝工具。（黃偉民攝）

邱穎揚指，海關非常關注太空油對社會大眾，特別是對年輕人造成的禍害，加上聖誕節假期臨近，不法分子有機會在假期前，趁機兜售各類型的毒品，包括受到年輕人關注意的太空油，因此海關以零容忍的態度重點打擊太空油及其主要成分依托咪酯。

太空油的主要成分依托咪酯是一般用於麻醉及鎮靜的藥物，這種物質是很容易令人上癮的。另外，依托咪酯亦屬於《藥劑業及毒藥條例》管制下的第一部毒藥，濫用會對身體造成嚴重損害，甚至有致命風險。除了混入依托咪酯之外，太空油也可能混入其他毒品，包括大麻及氯胺酮（俗稱K仔），所以吸入太空油等同吸毒。

根據香港法例《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。政府現正加快將依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，目標是在明年第一季將依托咪酯列為危險藥物，而「販運危險藥物」是非常嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，最高可被罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

市民可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。