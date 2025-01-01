西九龍公路車禍｜私家車被撞波及4車　乘客拋車外　司機乘客3死

今（1日）凌晨1時許，警方接獲多人報案，指西九龍公路往西隧方向近奧海城路段發生6車相撞交通意外，釀成至少3死4傷。據了解，事發時一輛的士疑切線時撞到原本在第3線行駛的黑色私家車。黑色私家車捱撞後如炮彈飛車向前飛，失控撞向石壆後，再波及一輛行駛中之的士及另外3輛停泊路邊的私家車，期間有乘客被拋出車外，車輛引擎亦撞至飛脫。現場所見，黑色私家車嚴重損毀，形同廢鐵。



據初步了解，黑色私家車的30歲男司機當場死亡，而車上載有4名乘客，33歲及34歲男乘客昏迷，送往瑪嘉烈醫院後不治，19歲及23歲男乘客則清醒送院。另有，有一輛的士上的2名男女乘客輕傷，被送往廣華醫院。



▼車禍現場▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

意外波及停泊路邊的3輛私家車。（陳永武攝）

事發時黑色私家車懷疑失控撞向路中分隔石壆後，再撞向另外一輛行駛中的的士及三輛停泊於上址的私家車。（陳永武攝）

警呼籲目睹提供資料 民政處設立跨部門援助站

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

因應西九龍公路發生交通意外，油尖旺民政事務處今日（1日）上午約5時設立跨部門援助站，為市民提供適切協助。援助站的地點分別位於伊利沙伯醫院（查詢熱線:27705322）及廣華醫院（查詢熱線:23848151）。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

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警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。

警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。