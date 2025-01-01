西九龍公路車禍｜疑的士切線撞私家車釀3死　65歲司機涉危駕被捕

西九龍公路往西隧方向近奧海城6車交通意外，釀成3死4傷。警方經調查後拘捕一名65歲男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡。被捕司機駛至近港鐵奧運站對開路段時，懷疑切線時撞到原本在第3線行駛的黑色私家車，其後黑色私家車失控撞向石壆，再波及一輛行駛中之的士及另外3輛停泊路邊的私家車。

黑色私家車30歲男司機全身多處嚴重受傷，現場證實死亡；2名33歲及34歲男乘客身體亦多處受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，分別於凌晨2時39分及凌晨2時47分被證實死亡，3名死者為親戚關係。



西九龍公路往西隧方向近奧海城6車交通意外，釀成3死4傷。

事發於今日（1日）凌晨1時許，警方接獲多人報案，指西九龍公路往西隧方向近奧海城路段發生6車相撞交通意外，釀成3死4傷。3名死者為黑色私家車上的30歲男司機，以及2名分別33歲及34歲男乘客；另外車上兩名分別19歲及23歲男乘客背部受傷，清醒送院。據了解，車上5人均為巴基斯坦籍男子，為親戚關係。

警方調查後，拘捕一名姓林（65歲）男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡。司機懷疑從第2線切線至第3線時，撞到原本在第3線行駛的黑色私家車。私家車因而撞向石壆，波及一輛行駛中之的士及另外3輛停泊路邊的私家車。的士上一對情侶（23歲男子及29歲女子）四肢受傷，清醒被送往廣華醫院治理。

警呼籲目睹提供資料 民政處設立跨部門援助站

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

因應西九龍公路發生交通意外，油尖旺民政事務處今日（1日）上午約5時設立跨部門援助站，為市民提供適切協助。援助站的地點分別位於伊利沙伯醫院（查詢熱線:27705322）及廣華醫院（查詢熱線:23848151）。

警方調查後，拘捕一名姓林（65歲）男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡。司機懷疑從第2線切線至第3線時，撞到原本在第3線行駛的黑色私家車。私家車因而撞向石壆，波及另外4輛的士及私家車。

▼事發時車CAM片段曝光▼

社交平台流傳一段事發經過的車cam影片，可見當時有三輛車停泊於上址路肩，其後有多輛車輛一直沿路行駛，惟一輛黑色私家車從後高速駛至，其間懷疑失控，疑撞向路中分隔石壆後，全車飛彈而起，凌空翻轉，再如同「炮彈」般向前飛，過程中波及多輛車，塵土飛揚。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

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警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。

警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。