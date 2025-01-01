西九龍公路車禍｜撞車一刻曝光　私家車高速直駛　的士切線猛撞

元旦日（1日）凌晨西九龍公路發生6車相撞交通意外，釀成3死4傷。今早社交平台再流傳一段車Cam片段，拍攝到的士與黑色私家車相撞一刻的畫面。車Cam顯示凌晨1時37分，有一輛疑似的士正沿西九龍公路左線行駛，的士隨後由左線切往中線，此時有一輛黑色私家車沿西九龍公路從後沿快線高速直駛。其後當的士疑切入快線時，剛好與高速行駛的黑色私家車相撞，現場頓時揚起一陣灰塵。直至片主駛到事發現場時，已見到路肩及左線停有多輛的士及私家車。片段就此結束。



車Cam顯示凌晨1時37分，有一輛疑似的士正沿西九龍公路左線行駛。

的士隨後由左線切往中線，此時有一輛黑色私家車沿西九龍公路快線高速行駛。

警方經調查後拘捕一名65歲男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡。被捕司機駛至近港鐵奧運站對開路段時，懷疑切線時撞到原本在第3線行駛的黑色私家車，其後黑色私家車失控撞向石壆，再波及一輛行駛中之的士及另外3輛停泊路邊的私家車。

黑色私家車30歲男司機全身多處嚴重受傷，現場證實死亡；2名33歲及34歲男乘客身體亦多處受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，分別於凌晨2時39分及凌晨2時47分被證實死亡，3名死者為親戚關係。

警呼籲目睹提供資料 民政處設立跨部門援助站

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

西九龍公路往西隧方向近奧海城6車交通意外，釀成3死4傷。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

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警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。

警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。