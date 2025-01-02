太空油毒品｜海關連續兩日落馬洲拘兩男女　檢兩粒太「兇」油煙彈

海關連續兩日（2024年12月31日及2025年1月1日），在落馬洲管制站偵破兩宗涉及旅客管有屬《藥劑業及毒藥規例》下第1部毒藥的依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）案件，檢獲兩粒懷疑「太空油毒品」煙彈，拘捕兩名男女，兩人暫獲保釋候查，案件仍在調查中。



海關連續兩日（2024年12月31日及2025年1月1日），在落馬洲管制站拘捕兩名男女，檢獲兩粒懷疑「太空油毒品」煙彈。（海關提供）

第一宗案件涉及一名34歲本地女子。她於去年12月31日，經落馬洲管制站前往內地。關員清關時，在其手提袋內搜出一粒懷疑「太空油毒品」煙彈及相關吸食器具，遂將其拘捕。

第二宗案件涉及一名20歲本地男子。他今年1月1日，經落馬洲管制站入境香港。關員在其身穿長褲的褲袋內，搜出一粒懷疑「太空油毒品」煙彈及相關吸食器具。該名男子隨即被捕。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時舉報熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。