寶田邨謀殺案｜疑兇仍在逃　警重兵守旺角　持盾牌洗樓大搜捕

屯門寶田邨昨晚（2日）發生謀殺案。消息指一名33歲男子﹐疑與44歲女子譜姊弟戀，而遭對方前度男友用刀刺傷背部斃命；事件中死者女友因誤導警務人員被捕。兇徒事後逃離現場，警方正全力展開追緝。



今日（3日）正午12時許，大批穿着防刺戰術背心的警員在旺角花園街、通菜街、亞皆老街、快富街及洗衣街一帶搜查，部分警員更手持圓盾戒備，多部警車停泊在路邊，氣氛緊張。據了解，警方懷疑疑兇匿藏在旺角區的單位，有警員手持疑兇的照片，到區內樓宇單位，集中向賓館人員查問，追尋其下落。



及至下午3時許，警方再掩至旺角道58號國際大樓搜查。由於疑兇可能有攻擊性，警方慎重其事，派出精銳人員上門，於4樓以下樓層逐層搜查，但沒有發現，其後人員已逐步撤離，部分警員留守現場翻看閉路電視。



據知，警方派出精銳人員，帶同爆門工具登上國際大廈搜查，惜沒有發現。（翁鈺輝攝）

據知，警方派出精銳人員，帶同爆門工具登上國際大廈搜查，惜沒有發現。（翁鈺輝攝）

據知，警方派出精銳人員，帶同爆門工具登上國際大廈搜查，惜沒有發現。（翁鈺輝攝）

大批身穿防刺戰術背心的警員在旺角一帶搜查。（翁鈺輝攝）

大批身穿防刺戰術背心的警員在旺角一帶搜查，部分人手持圓盾戒備。（翁鈺輝攝）

警員在旺角一帶搜查，並上樓調查。（翁鈺輝攝）

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案發於昨晚10時12分，寶田邨7座保安員報案指，一名男子遭人襲擊﹐背部有刀傷淌血。救護員到場時傷者陷入昏迷，送往屯門醫院搶救，至晚上11時55分證實不治；警方將案件改列「謀殺」案。

今早（1月3日）警方於寶田邨現場大規模搜查

警員留意花槽是否有可疑物品。（羅敏妍攝）

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

昨晚（1月2日）寶田謀殺案現場

現場為屯門寶田邨7座，大廈對開地面遺有大量血漬。（林振華攝）