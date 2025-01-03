寶田邨謀殺｜警持犯相搜賓館查天眼　女工形容﹕白髮蒼蒼下巴無肉

屯門寶田邨昨晚（2日）發生謀殺案。消息指一名33歲男子﹐疑與44歲女子譜姊弟戀，而遭對方前度男友用刀刺傷背部斃命；事件中，死者女友因誤導警務人員被捕。兇徒事後逃離現場，警方全力追緝，並於今日（3日）正午12時許，在旺角花園街、通菜街、亞皆老街、快富街及洗衣街一帶搜查，有警員手持疑兇的照片，到區內樓宇單位，集中向賓館人員查問，但一直沒有發現。



據旺角道國際大樓一間賓館女工指，警方調查大廈內所有賓館，並曾向其展示疑犯照片。她指不曾見過相中男子，形容該男子「冇肉，好瘦好瘦，睇相有成70零歲至80歲，白髮蒼蒼，下巴無肉」，警方其後檢走賓館登記簿。另外，警方亦在旺角區內檢查大量閉路電視片段，以確認疑兇的行蹤。



▼大批警員1月3日正午起到旺角追緝疑兇下落▼

+ 11

▼警員檢查閉路電視片段▼

+ 4

案發於昨晚10時12分，寶田邨7座保安員報案指，一名33歲黃姓男子遭人以刀襲擊。救護員到場時傷者陷入昏迷，送往屯門醫院搶救，至晚上11時55分證實不治；警方將案件改列「謀殺」案。

據了解，黃男與中年的男疑兇因「爭女」問題爭執，而女主角為一名44歲吳姓女子。據知，吳女與前度曾同居，後來與黃男譜姊弟戀，前度男友知悉後而心感不忿，昨晚踩單車至寶田邨後，突然落單車，並不斷用刀刺向黃男，然後逃之夭夭。死者其後被送往屯門醫院後被證實死亡。消息指，黃男及疑兇均有不良嗜好，疑兇疑有黑社會背景，黃男則無業。

案件交由屯門警區重案組調查，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 5740與調查人員聯絡。

▼今早（1月3日）警方於寶田邨現場大規模搜查▼

警員留意花槽是否有可疑物品。（羅敏妍攝）

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

▼昨晚（1月2日）寶田謀殺案現場▼

現場為屯門寶田邨7座，大廈對開地面遺有大量血漬。（林振華攝）