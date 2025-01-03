單車隊舌戰小巴司機．前傳｜拒理小巴響咹　佔路中阻超車舉手挑釁

網上瘋傳涉及單車隊與小巴司機爆粗舌戰的影片，引起公眾爭議，批評單車隊人士攔小巴及打開車門的行徑。警方一直追查涉事單車隊人士的身份，及至今日（1月3日），警方鎖定部分人士，拘捕3男1女，涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」，警方仍在通緝一名在逃男子。網上流傳的影片未有交代事發時的情況，據悉，警方調查後相信，該批單車隊初時沿大埔公路大窩段南行，姓黃（71歲）小巴司機駕駛車輛從後方接近，並響咹示意讓路，但單車隊佔據車道中間，阻礙小巴超車，其中仍被通緝的男子疑舉起右手挑釁司機。其後，便發生影片中的情況。



小巴響鞍示意讓路 單車群阻超車及舉手挑釁

據了解，被捕4人分別為姓曾、姓朱及姓張男子，和姓李女子，年齡介乎28至45歲，尚有一名林姓男子被通緝。案發現埸為大埔道大窩一條雙向雙車道的道路，該路段北行線旁有單車徑。2024年12月14日早上約8時半，他們一行5人單車隊，沿大埔公路大窩段南行，姓黃（71歲）小巴司機駕駛車輛從後方接近，並按喇叭示意讓路。當時，部分單車人士佔據車道中間，阻礙小巴超車，當中林男疑舉起右手挑釁司機。

司機等交通燈 男子趁機單車攔路

到達大埔太和路交界時，涉事小巴停在另一輛綠色小巴的後面等候交通燈，張姓男子從左側橫越到車輛右側停下，其餘3名同行男子均下車，林男將單車放在車前阻擋小巴去路及舉機向着小巴司機，然後便發生影片中的情況。

據知，曾姓男子打開小巴駕駛座車門，與朱男持續用辱罵性言語斥責小巴司機。小巴司機因感到很害怕，緊抓著安全帶以避免被涉案人士拉他下車。小巴內眾人斥責涉案5人。最終他們騎單車車揚長而去。

小巴司機位車門曾被打開，有人與司機理論「你呠乜X嘢啫，又唔係唔俾你行！」（FACEBOOK：大埔TAI PO影片）

警：涉案單車手沒靠左行駛 刻意干擾交通

警方今日指，留意到近日網上流傳一段短片，片段顯示於2024年12月14日上午約8時，數名騎踏單車人士在大埔公路－大窩段的路段上，懷疑將單車橫放在一輛公共小巴前方，其間有人打開小巴司機位置的車門並辱罵小巴司機。及後，在今日（3日）以涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」拘捕4人。

警方稱，有關行為嚴重影響了其他道路使用者包括小巴乘客安全，新界北總區交通部交通調查隊人員主動就懷疑涉案人士的駕駛態度展開調查。經深入調查後，發現有數名騎踏單車人士在大埔公路－大窩段懷疑沒有靠左行駛並刻意干擾交通。

警方續指，事實上涉案路段路面相對狹窄，政府已經在旁建立完善的單車徑給騎單車人士使用。根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第51(5)條，如道路有一部分是劃給單車使用的，在該道路的任何其他部分騎單車則屬違法。

警方嚴厲譴責違例騎踏單車人士罔顧法紀的行為。對於所有罔顧其他道路使用者安全的行為，警方必定會嚴正執法，絕不姑息。根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條，任何人在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎，一經定罪，最高可判處罰款2000元或監禁3個月。

警方指，當時涉案單車手沒靠左行駛，刻意干擾交通。（資料圖片）

▼ 日前網上流傳單車隊人士與小巴司機、乘客舌戰 ▼



日前網傳影片全長2分10秒，開首可見單車隊在小巴前方停下，小巴司機與單車人士隔着車頭對罵，一名身穿黑衣單車男激動走到小巴司機位置，與小巴司機以粗口舌戰，其間有人稱﹕「條路你㗎X街！」，黑衣男又喝稱：「讓你行你唔行做咩啫！」，另一名紫色背心男走到黑衣男身旁一同指罵小巴司機，小巴司機大叫：「報警呀X家X！」

鏡頭遂轉向小巴車頭，一名灰色背心單車男正手持電話拍攝，隨後可見小巴司機車門被打開，紫色背心男則說：「讓晒條路比你行又唔行」，黑衣男繼續指罵「唔可以咇（響咹）你知唔知㗎！」、「你影響我知唔知呀，你揸咗幾年小巴㗎！」、「車住成大班乘客，你呠乜X嘢啫！而家又唔係唔俾你行！」小巴司機持續喊要報警處理，黑衣男則要求司機熄匙報警，司機質問「使乜我熄匙，報警啦！」其間一名相信是同行的單車女子上前了解。

拍攝者從後出聲支持司機報警，司機見狀對黑衣男及紫衣背心男說：「你唔好走，我而家報警！」二人聽畢後停止舌戰，返回路邊，離開時紫色背心男更向拍攝者「伸脷」及舉中指，非常招積。拍攝者及小巴司機立即喝止：「唔好走呀X你老X！」、「一話報警佢就即刻走」。後來站在一旁的灰衣單車男作和事佬：「我哋講道理，唔好阻住啲乘客」，惟小巴司機及拍攝者不賣帳，繼續指罵，要求他們把單車泊在一旁後報警，影片到此結束。