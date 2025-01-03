九龍灣車禍｜電單車事前未掛好車牌遇截查　保險被揭過期

九龍灣本周五（3日）發生奪命車禍，一輛電單車懷疑違規被交通鐵馬追截，鐵騎士沒有停下，但駛至宏基街時，突然一名休班海關關員在路中心作「守龍門」動作試圖阻截電單車，電單車沒有減速，微微傾側欲閃避，同時關員亦想避開，但雙方仍然擦撞，電單車繼而失控翻側向前滑行，最終人車撞鐵柱及樹，飛彈而起，鐵騎士當場身亡。



據了解，交通警發現涉事電單車車牌歪斜，於是響號追截，要求鐵騎士停車接受調查，但對方沒有理會，最終釀成致命車禍；警方事後展開調查。起初有消息指，肇事電單車行車證及保險均已過期，但據了解，經進一步調查資料後，發現該電單車的行車證尚有數個月才到期，即事發時仍然有效。



相關車CAM影片一度在網上流傳，可見該輛電單車當時沿路飛馳，可以聽見其引擎聲，一名相信是關員的男子站在馬路中心，如同「守龍門」般不斷左右小幅度移動，相信試圖阻截電單車，但電單車見狀沒有減速，直接衝向該男子，男子曾向左試圖閃避，但手被電單車撞中，整個人凌空飛了起來並在地上打滾，但他沒有大礙，自行站起返回行人路。而電單車隨後失控，向左翻側並滑行約十米撞樹，傳出巨響，塵土飛揚。

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另有宏基街的車房閉路電視拍得交通鐵騎追截涉事電單車的情況，當時大約5時41分，即意外發生前不久，可見涉事電單車駛入宏基街，一輛交通鐵騎緊追其後，起初時雙方車速不快。約40秒後，涉事電單車再次左轉入宏基街，經過同一車房門口，但這次車速明顯加速許多，交通鐵騎仍在其後方，但被拋開一段距離。車房東主稱，雙方在宏基街共追逐了兩個圈，後來便發生事故。

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警方表示，本周五（3日）下午5時46分，一名姓黃（27歲）男子駕駛一輛電單車沿宏基街往臨興街方向行駛，當駛至近中央郵件中心時，懷疑失控撞向一路邊鐵柱。一名40歲男途人懷疑被該輛電單車撞到。電單車司機全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。該名男途人手部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方續指，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0277與調查人員聯絡。

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九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（梁偉權攝）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，當時電單車遭交通警追截，一名海關關員衝止嘗試阻擋電單車，結果被撞到受傷。（梁偉權攝）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊，汽車碎片散落一地。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，馬路上遺下一個頭盔。（鄧海興攝）

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