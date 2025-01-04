劉德華演唱會｜5男賣假黃牛飛被捕　警指像真度高　16案涉逾$8萬

1990年代香港樂壇「四大天王」之一劉德華，深受中港兩地歌迷歡迎，更是不少人的集體回憶。他闊別6年後再次踏上紅館舞台，唱足20場，門票早已售罄，一票難求。《香港01》曾報道，有人化身「黃牛」，將原價1,280港元的門票，以10倍價錢12,800元人民幣出售，更有人賣假飛斂財。



九龍城警區今午（3日）召開記者會，宣布已破獲16宗與一個演唱會相關的詐騙案件，檢獲34張假門票，據知案件均與劉德華《今天… is the Day》巡迴演唱會有關。警方指，疑犯曾在社交媒體，出售像真度極高的假黃牛門票，歌迷持假飛入場方知受騙。行動中，警方檢獲的假門票市價超過8萬元，共有5人涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，案件仍待調查，警方不排除更多人被捕。



行動中，警方檢獲的假演唱會門票像真度極高。九龍城警區重案組第二隊督察戴廣輝左邊手持的為真門票，右手邊為疑犯所賣的假門票。（梁偉權攝）

騙徒提供「驗票」方式圖降戒心 至少4旅客墮陷阱

九龍城警區重案組第二隊督察戴廣輝表示，受害人在網上透過非官方渠道購買演唱會門票，騙徒相約他們在多個不同地點面交門票，以現金和過戶的方式交易，更會提供「驗票」方法，以減低受害人戒心。受害人至攜票欲入場時，被工作人員告知所持為假門票，始知受騙。

戴廣輝稱，騙徒所售門票價格由2,000元至5,000元不等，高出原價一倍以上。行動中所檢獲的假演唱會票，無論字體、防偽特徵或紙質的像真度均非常高，一般市民都難以分辨。

據悉，受害人當中有3名為內地人、一名台灣人，其餘均為香港人， 當中損失最大的一名受害人，以1萬元購買2張原價為1,280元的門票。

行動中，警方檢獲的假門票像真度高。（梁偉權攝）

有藥劑師涉案 5被捕人全准保釋

警方共收到20多宗報案，九龍城警區經情報分析及深入調查後，鎖定5名疑犯，於上月27日至本月3日期間，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕5名男子（18至45歲），他們分別報稱為建築工人、藥劑師、無業等。警方仍在調查5人關係，以及背後是否有更大集團操控。5名被捕人已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

九龍城警區重案組第二隊督察戴廣輝簡報案情。（梁偉權攝）

劉德華的演唱會仍在舉行中，警方表示希望藉今次機會，呼籲市民不要輕信騙徒驗票手法，亦盡量避免在非官方的渠道或網上平台不知名人士購買相關活動門票。如有懷疑，可以使用防騙伺服器作出即時評估，避免墮入騙徒陷阱。

《香港01》亦曾揭黃牛猖獗 $1280門票炒高至¥12800

翻查資料，劉德華由上年12月17日起，在紅館開20場《今天… is the day巡場》演唱會，與觀眾跨年，為相隔6年後再度登上紅館舞台。眾多演藝明星到場支持，包括胡楓、羅蘭、汪明荃、鄭秀文、甘比等。官方票價分別為$1280、$980及$680，所有場次的門票均已經售罄。

《香港01》亦曾報道，紅館外「遍地黃牛」，而且炒票嚴重，原本票價1,280港元的演唱會門票，被黃牛黨炒到12,800元人民幣出售，折算港幣13,628元，提高9.5倍。有粉絲表示，有黃牛黨公然在紅館外追着收購門票，更指可用2萬元人民幣收購門票。除此之外，有人表示已出現假票，呼籲購票黃牛的粉絲要以紫光燈照防偽標籤，留意真假。

劉德華2024年12月起在紅磡香港體育館舉行20場跨年演唱會，門票一早沽清。

+ 13

曾有人在網上公布劉德華演唱會門票售價表。（小紅書@livislikeadream）

有黃牛黨向記者以港幣4,000及6,000元，高價兜售今晚980及1,280元的門票；而12月31日當晚的跨年演唱會門票更索價過萬元，又向記者表示近來黃牛價已「降了不少」。當時記者在現場視察時，有手持門票的內地來港留學生嘗試放門票，更「獅子開大口」，以每張5,000元放售手上的兩張正價980元的門票，連職業黃牛亦被嚇怕。另外記者在現場視察時，不時有警員經過。

有內地留學生（右）在紅館外，開價每張5000元放售門票。（《香港01》記者攝）

《今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024 》香港站於12月17日至19日、21日至22日、24日至27日、29日至31日及2025年1月1日、3日至4日假紅磡香港體育館舉行。（城市售票網）

▼更多劉德華演唱會花絮圖片▼



劉德華最近在紅館舉行《今天……is the day》演唱會。（資料圖片）