劉德華演唱會$1280門票被炒高至¥12800　粉絲：黃牛追着高價收票

劉德華近日在紅館開演唱會，吸引不少内地粉絲到港捧場。然而，有粉絲在小紅書上反映，紅館外「遍地黃牛」，而且炒票嚴重，原本票價1,280港元的演唱會門票，被黃牛黨炒到12,800人民幣出售，折算港幣13,628元，提高9.5倍。有粉絲表示，有黃牛黨公然在紅館外追着收購門票，更指可用2萬人民幣收購門票。



除此之外，有人表示已出現假票，呼籲購票黃牛的粉絲要以紫光燈照防偽標籤，留意真假。



劉德華演唱會現正舉行，有小紅書用戶表示，紅館外遍地黃牛。（小紅書@嘉賓）

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劉德華近日在紅館舉辦《今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024 》，雖然早前已在内地多個城市舉辦，但有不少内地粉絲繼續到港捧場。

有人在網上公佈劉德華演唱會門票售價表。（小紅書@livislikeadream）

為見偶像，有人不惜向黃牛購買高價門票。有内地粉絲在小紅書發文，指紅館外「遍地黃牛」，向人發售門票。亦有人公佈黃牛的售價表格，當中票價980港幣的門票，被炒賣至4,800至6,800人民幣不等。而價值為1280港幣的門票，最高被炒賣到12800人民幣。亦有粉絲表示，有黃牛已13000人民幣放售原本價值1280港幣的門票，而且開場後仍不降價，形容「中國人只坑中國人」。

有粉絲表示，有黃牛已13000人民幣放售原本價值1280港幣的門票，而且開場後仍不降價，形容「中國人只坑中國人」。

有黃牛黨更在場館外公然向人收購門票。有網民指，她16號去紅館取票時，許多黃牛問她可否放售門票，更表示願意以2萬人民幣收購。亦有人指自己取票時「跟黃牛追了我一路，一直問出不出（票），出不出（票），嚇得我轉身躲進了地鐵站。」

除此之外，有人發現黃牛售賣的門票中，有部分屬於假票，提醒其他購票人士用紫光照射門票背面，檢驗真假。

《今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024 》香港站於12月17日至19日、21日至22日、24日至27日、29日至31日及2025年1月1日、3日至4日在紅磡香港體育館舉行，官方票價分別為$1280、$980及$680。所有場次的門票均已經售罄。