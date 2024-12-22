劉德華演唱會｜直擊紅館尖東過百黃牛黨兜售　$980門票索價$4000

天王劉德華本月17日起在紅磡香港體育館舉行20場跨年演唱會，相關門票早早已經售罄。大批內地黃牛黨看準機會，近期在紅館外出價收票以及兜售門票，《香港01》記者今日（22日)下午現場直擊，估算現場有過百人，向粉絲收購或兜售門票。



有黃牛黨向記者以港幣4,000及6,000元，高價兜售今晚980及1,280元的門票；而12月31日當晚的跨年演唱會門票更索價過萬元，又向記者表示近來黃牛價已「降了不少」。記者在現場視察時，有手持門票的內地來港留學生嘗試放門票，更「獅子開大口」，以每張5,000元放售手上的兩張正價980元的門票，連職業黃牛亦被嚇怕。另外記者在現場視察時，不時有警員經過。



樂壇天王劉德華於本月17日起，假紅館舉行14場「今天…is the Day」巡迴演唱會，是他事隔六年，首次在港舉行個唱。門票分為680、980、1280元三個價位，早早已被樂迷掃清，一票難求。

天王的叫座力如此之高，黃牛黨當然沒有放過發財機會，自演唱會開鑼後，每日下午起，紅館一帶、遠至尖東都有人兜售及出價收票，今日下午所見，估計有過百人，絕大部分都講普通話。

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科學館道天橋底已遇到黃牛黨：我$3000跟你收門票

記者今日下午近4時由尖東前往紅館，未到紅館，已在科學館道前往紅磡港鐵站的天橋底遇到黃牛黨。他們手持屏幕寫住「收華仔票」的手機，在該處聚集，不時向途人喊「收票、收票」。

記者向他們表示有兩張980元的門票，迅即有數人上前，又着記者開價。在記者要求下，他們自行開價3,000元，又向記者表示「我3,000（元）跟你收，3,500（元）能放出去已經不錯」，又向記者索取聯絡方式。

在尖東科學館道往紅磡的天橋，有黃牛黨手持顯示「收華仔票」的手機，向途人出價收票。（《香港01》記者攝）

紅磡港鐵站C出口六七十人向途人兜售門票

在前往紅館的步程，包括天橋上，甚至港鐵紅磡站的出入口，以至車站大堂，都有黃牛黨出沒，向途人兜售或表示收票。其中一名在天橋上的黃牛黨，向記者以4,000多元兜售原價980元的門票，又指位置「隨機」，即使980元的最後一排，價錢亦「企硬」。至於680元門票，黃牛未有表明實價，僅稱黃牛價與980元的門票差不多。

12月31日的跨年場次門票索價萬元

在紅磡港鐵站離紅館最近的C出口，黃牛聚集的情況更為猖獗，目測至少有六七十人在該位處遊蕩，向途人兜售門票，間或有警車駛過。有黃牛黨向記者表示，每日都有辦法拿到門票，又以6,800元向記者兜售本月26日的1,280元門票，12月31日的跨年場則索價萬元。

在紅館外，有黃牛黨向記者兜售門票。（《香港01》記者攝）

自稱港大內地生1萬元放售兩張$980門票 嚇倒黃牛黨

之後，一名自稱來自港大的內地留學生在紅館外，主動上前問記者，知否哪裡有人出價收票。他手持兩張980元的門票，指港鐵站出口的黃牛黨以七八千元向他收該兩張票，但認為價格過低，指自己在小紅書見到有人破萬元售出，其「心水價」為每張5,000元，即合共要1萬元。

其後有黃牛黨主動兜搭該大學生，「僅」出價3,000元一張，聽到學生還價5,000元，隨即離開。之後又有另一名黃牛黨上前，聽到學生還價5,000元，表示「你3,000賣有人收就不錯了，你還5,000，哥哥你別嚇我。」他指隨着個唱開鑼，門票價格已降了不少，只有首日才有7,000元一票「成交」。他又向該學生索取聯絡方式，向對方表示賣票可以找他，又指自己交收門票都會留下聯絡方式，以防自己收到或售出假票。

有內地留學生（右）在紅館外，開價每張5000元放售門票。（《香港01》記者攝）

黃牛$2600收票、$4000轉售 有警車經過即走開

該名大學生最終沒有放售門票離開，而該黃牛隨即向記者放售門票，問「5,000一張肯定太貴是吧？我們也不收5,000，你看你4,000一張能不能接受」，又稱自己的門票是正中位置，花了2,600元才收到，更出示門票着記者拍下。過程期間有警車經過，他隨即走開，稱擔心被捕。

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內地「華粉」：香港黃牛黨數量比起內地已算少

在紅館外，開演前有不少「華粉」排隊購買紀念品。陳小姐的門票是經歌迷會購買，稱自己在現場領取門票時，已經有黃牛上前收票，但她沒有理會。她又表示，現時香港每逢演唱會都難買票，認為政府應落實演唱會實名制，出招杜絕黃牛。

黃小姐在內地門票轉售平台「摩天輪」以每張4,900元購入今晚的1,280元門票，認為如果是劉德華的話仍然值得，又指自己剛剛在門外拜神儀式中見到劉德華的身影，大呼「好開心」。來自廣東的陳小姐同樣經歌迷會購買到門票，她認為黃牛黨四處向人兜售門票有一點滋擾，但認為黃牛的存在難免，又指香港的黃牛黨數量，比起內地已算少。