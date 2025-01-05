天眼直擊｜大埔林村「四眼賊」潛村屋爆竊　掠逾$100萬財物

大埔林村寨乪村上周五（3日）發生爆竊案，賊人懷疑從窗口爬入屋搬走夾萬，內裏逾100萬財物被盜。這已是林村本年第二宗爆竊相關案件，昨日（4日）凌晨身穿藍色衫的男子在大埔水窩村藍衣男懷疑「踩線」，在村屋外徘徊貼窗窺探屋內。



村民在網上發布一條閉路電視片段，顯示1月3日晚上8時許，一名身穿黑色衫褲的蒙面人從草叢竄出，四處張望後，按低鴨舌帽快速逃離。村民另外亦上載了一張閉路電視截圖，顯示一名戴鴨舌帽及眼鏡的男子，懷疑入屋爆竊。上載者提醒村民提高警覺，務必確認門窗緊閉，確保家中安全。他呼籲村民若發現可疑人物或異常情況，應即時通知警方。

該名網民上載了一張閉路電視截圖，顯示一名戴鴨舌帽及眼鏡的男子，懷疑入屋爆竊。（Thomas Leung/ 林村居民Group Lam Tsuen Community）

警方表示，1月3日晚上8時55分接獲一名32歲姓梁男子報案，指其位於大埔林村的住宅遭爆竊。其外傭回家後發現上址一個房門虛掩，房間內有搜掠痕跡，一個夾萬不翼而飛。經初步調查，相信賊人從窗戶爬入屋爆竊，並搬走夾萬，損失4隻總值約100萬元的勞力士手錶、1條價值12萬的金鏈、港幣10萬元現金及一些文件，包括屋契。

翻查閉路電視片段，懷疑一名年約40歲、犯案時戴鴨舌帽及眼鏡的中國籍男子偷走夾萬，案件交由大埔刑事調查隊第3隊跟進。

有網民發布一條閉路電視片段，顯示當日晚上8許，一名身穿黑色衫褲的蒙面人從草叢竄出。（Thomas Leung/ 林村居民Group Lam Tsuen Community）

有網民發布一條閉路電視片段，顯示當日晚上8許，一名身穿黑色衫褲的蒙面人從草叢竄出。（Thomas Leung/ 林村居民Group Lam Tsuen Community）

賊人四處張望。（Thomas Leung/ 林村居民Group Lam Tsuen Community）

賊人按低鴨舌帽快速逃離。（Thomas Leung/ 林村居民Group Lam Tsuen Community）

水窩村藍衣男凌晨疑「踩線」

網上流傳一條長約1分鐘的片段，事發在大埔水窩村，昨日（4日）凌晨4時許發生。片中一名頭戴Cap帽、孭黑色背囊戴手套、身穿深藍色上衣及灰長褲的男子，走近一個村屋單位外，行為舉止鬼祟可疑，懷疑「踩線」企圖爆竊。男子躡手躡腳地爬上樓梯，不時四處張望，更伸手推門試探，其間貼近窗邊，窺探屋內情況，徘徊屋外約半分鐘，才從村屋間的窄巷離去。

事主傍晚再上載另一片段，顯示可疑男子摸黑在窄巷裏潛行，摸著牆壁不時抬頭看，其中經過一間村屋時，從窗內映出單位有燈光亮起，男子沒有罷休，更企圖扭開一單位門鎖，惟未能打開於是離開，行徑猖狂。另一角度影片則顯示，男子已進入單位外擺放雜物、鞋櫃的陽台位置，未有作進一步行動便離開。