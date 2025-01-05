海關高鐵西九龍站拘入境旅客　揭旅行袋藏「太空油毒品」及私煙

香港海關昨日（4日）在廣深港高速鐵路（高鐵）西九龍站偵破一宗涉及入境旅客管有屬《藥劑業及毒藥規例》下第1部毒藥的依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）及違反《應課稅品條例》的案件，檢獲一樽懷疑「太空油毒品」液體及189支未完稅香煙，並拘捕一名入境男旅客，案件明日（6日）在九龍城裁判法院提堂。



香港海關在廣深港高速鐵路（高鐵）西九龍站偵破一宗太空油毒品案及私煙案，共檢獲一樽懷疑「太空油毒品」液體及189支未完稅香煙。（海關提供）

案中涉及一名27歲男子。他昨日經高鐵西九龍站抵達本港，海關人員清關時，在其旅行袋內搜出一樽懷疑「太空油毒品」液體及未完稅香煙，他隨即被捕。該名被捕男子已被控以一項管有第1部毒藥、一項「管有應課稅品條例適用的貨品」及一項未有向海關人員申報的罪名，案件明日（6日）在九龍城裁判法院提堂。

香港海關在廣深港高速鐵路（高鐵）西九龍站偵破一宗太空油毒品案及私煙案，共檢獲一樽懷疑「太空油毒品」液體及189支未完稅香煙。（海關提供）

海關提醒，根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年；根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關二十四小時舉報熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒或私煙活動。