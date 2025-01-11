雞公嶺山火｜焚燒8小時仍未熄　80米火線變兩條火龍　最長500米

八鄉發生山火。本周六（11日）最早下午5時31分，警方接報林村近雞公嶺位置有山火，起初火線長約80米，消防出動山火拍奮力撲救。惟火城焚燒約5小時仍未救熄，至晚上約10時10分，消防表示火線已增至兩條，各長約300米。



去到本周日（12日）凌晨1時44分，兩條火線各長200米和500米。



現場照片見到，入夜後山上仍火光熊熊，兩條長長火龍在山頭延綿，濃煙升上半空。《香港01》記者在逾5公里外的元朗市區，亦不時聞到灰燼焚燒的味道。

1月11日，八鄉雞公嶺發生山火，長長火龍在山頭延綿。（黃煦緻攝）

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山火期間有人一度被困。傍晚約6時27分，27歲姓黃男子與34歲姓周女子報案，指行山期間被大風和濃煙圍困。政府飛行服務隊其後派出直升機，將兩人吊起，送回飛行服務隊位於赤鱲角的基地。

八鄉雞公嶺發生山火。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

據知黃男與周女本身相約於今午約3時，由上水打石湖出發行山。惟至下午約6時27分，兩人行到雞公嶺時驚覺發生山火，不幸，難以找到平安逃離的路線，連忙報警求助。救援人員透過電話聯絡到兩人，得知他們沒有受傷，兩人其後由直升機救走，均無受傷。

八鄉雞公嶺發生山火。（香港突發事故報料區及討論區 Facebook / Mecat Siu）

據天文台網頁顯示，現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。天文台指出，秋冬兩季香港受到東北季候風帶來的乾燥大陸性氣流影響，濕度通常較低，任何物品，不論室內或戶外，都會變得乾燥，火警更容易發生。遇上陽光普照的天氣，情況便會更為嚴重，即使是星星之火，轉瞬間便會釀成火災。

火警容易發生的時期，市民應提高警惕，採取各項預防措施，減低火警的可能性，以免生命及財產蒙受損失。

八鄉雞公嶺發生山火。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

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