啟德地盤冧棚｜承昌道醫院地盤塌巨型棚架　11人受傷兩人傷勢較重

啟德發生嚴重工業意外。今午（13日）約3時59分，據報承昌道啟德發展區新急症醫院地盤，一幅巨型棚架倒塌。



消息稱，涉事棚架面積達60米乘20米，倒塌時棚上至少有6名工人正在工作。事後有工人一度被困在棚竹之間，初步11人受傷，其中兩人傷勢較重，有人陷入半昏迷，傷者被分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院。大批救援人員到場；警方正調查意外原因。



一名傷者被送往伊利沙伯醫院治理。（左朗星攝）

現場所見，有消防員由醫院建築物內爬到倒塌的棚架上，設法救出被困的人。消防處派出流動傷者治療車及輛助醫駕裝備車到場戒備，災難應變救援隊人員亦到場支援。

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工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到意外現場了解，她稱初步得知事發時部分工人正在棚架上工作，部分人則在棚架塌下時被壓中。

翻查資料，2024年2月20日，啟德承富里2號「澐璟」地盤亦曾發生棚架倒塌工業意外，當時造成2死3傷。今日再有同類意外，蕭倩文呼籲政府重新檢視竹棚的安全性，加強檢驗物料和監察，並鼓勵多使用金屬棚架。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到現場了解。（王譯揚攝）

業界代表指出，在去年意外後，政府曾修訂有關棚架的工作守則，惟新守則實施不久後，今日再發生同類事故，他認為政府有需要再檢討守則。他亦強調不應將所有工業安全的責任推到前線工程人員和工人身上，應該由建築物設計之初，已考慮好如何安全施工和維修。

香港建造業總工會主席周思傑呼籲，業界和政府檢討如何做好施工設計和安排程序。該會對今次嚴重工業意外深表遺憾，指勞工處對保障工人權益和安全、避免類似事故再次發生，是責無旁貸，強烈要求該處即時對意外展開深入調查，並公開調查報告，認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。（讀者提供）