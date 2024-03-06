啟德冧棚架｜勞工處兩周巡查292地盤　提14項檢控發近300書面警告

啟德承富里2號「澐璟」地盤上月20日發生嚴重工業意外，有大型棚架由19樓塌下，釀成2死3傷。勞工處翌日宣布針對性巡查全港架設大型竹棚架的建築地盤，為期兩周，行動已於昨日（5日）完成。該處今日公布結果，指共巡查全港292個建築地盤，並發出256份書面警告、195張「敦促改善通知書」、6張「暫時停工通知書」及提出14項檢控，主要不安全事項涉及竹棚架作業、高處工作及吊運作業。



啟德「澐璟」地盤上月20日發生致命工業意外，造成2死3傷，警方重案組探員到地盤調查。（黃偉民攝）

勞工處發言人指，人員發現部分竹棚架存在結構安全隱患，可能會導致竹棚架倒塌。此外，部分承建商並沒有採取足夠步驟防止工人從高處墮下，例如沒有提供安全工作台和沒有提供安全進出途徑。處方強調，為確保竹棚架作業安全，承建商須遵守職業安全及健康法例，以及《竹棚架工作安全守則》的要求。

勞工處續稱，根據以往的經驗，3月通常是每年第一季中較多致命意外發生的月份。為防止意外發生，勞工處再次提醒承建商及僱主應保持警覺及採取足夠的安全措施，保障僱員的工作安全。僱員亦須和僱主合作，顧己及人，落實相關的安全措施。

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2月20日下午近5時，啟德承富里2號「澐璟」地盤一名女工，在外牆19樓外棚進行金屬鋁板及玻璃安裝期間，連同一幅15米乘8米竹棚由19樓塌下至地面，4名工人剛經過現場被棚架擊中，結果54歲姓林及68歲姓王女工傷重不治，其餘1男2女工人、包括連同棚架跌下的女工，被送往伊利沙伯醫院救治。

勞工處事後向涉事地盤發出暫時停工通知書，停止承建商在地盤外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架；並於意外一天後，展開為期兩周的特別巡查行動，針對性巡查全港架設大型竹棚架的建築地盤，包括檢視該等竹棚架的安全及穩固情況，以保障工人的工作安全。

▼2月20日啟德「澐璟」地盤冧棚架工業意外▼



2月20日下午近5時，啟德承富里2號「澐璟」地盤有大型棚架倒塌，釀成2死3傷。（讀者提供）