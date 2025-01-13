啟德地盤冧棚．現場曝光｜工人在欲墜棚上逃生　消防游繩救被困者

承昌道啟德發展區新急症醫院地盤，今午（13日）發生嚴重工業意外，一幅面積達60米乘20米的巨型棚架倒塌，初步11人受傷，其中兩人傷勢較重，一人陷入半昏迷。



《香港01》獲得多張意外剛發生後的現場照片，可見塌下棚架部分在半空「吊吊揈」，其中一名身穿黃色工作服的工人，「大字形」倒臥棚上，右手舉起；一名消防員則由建築物內游繩而下，抵達該名被困工人身邊，另多名消防員在建築物內營救。



啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，有人被困在棚架上（紅圈示），有消防員游繩施救。（讀者提供）

另外，網上流傳的照片則顯示，倒塌的棚架有兩截，其中一截已完全跌下，另一截部分位置仍與建築物相連「吊吊揈」。出事棚架與建築物之間僅餘少量繩索連接，數名工人冒險在欲墜棚上步行逃生，疑嘗試趕往安全位置；另有一名工人則倒臥在棚上。

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事發在今午約3時39分，警方及消防接報，啟德承昌道一個醫院地盤有棚架倒塌，初步有11人受傷，一度有人被困，當中兩人傷勢較重，其中一名女工半昏迷，傷者分別由救護車送往聯合醫院及伊利沙伯醫院救治。警方正調查事件起因。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，一名傷者被送往伊利沙伯醫院治理。（左朗星攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到意外現場了解，她稱初步得知事發時部分工人正在棚架上工作，部分人則在棚架塌下時被壓中。

翻查資料，2024年2月20日，啟德承富里2號「澐璟」地盤亦曾發生棚架倒塌工業意外，當時造成2死3傷。今日再有同類意外，蕭倩文呼籲政府重新檢視竹棚的安全性，加強檢驗物料和監察，並鼓勵多使用金屬棚架。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到現場了解。（王譯揚攝）

業界代表指出，在去年意外後，政府曾修訂有關棚架的工作守則，惟新守則實施不久後，今日再發生同類事故，他認為政府有需要再檢討守則。他亦強調不應將所有工業安全的責任推到前線工程人員和工人身上，應該由建築物設計之初，已考慮好如何安全施工和維修。

香港建造業總工會主席周思傑呼籲，業界和政府檢討如何做好施工設計和安排程序。該會對今次嚴重工業意外深表遺憾，指勞工處對保障工人權益和安全、避免類似事故再次發生，是責無旁貸，強烈要求該處即時對意外展開深入調查，並公開調查報告，認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。（王譯揚攝）

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