啟德地盤冧棚｜正進行幕牆後期工程　醫管局要求承建商徹查交報告

位於承昌道啟德發展區的啟德新急症醫院地盤，今午（13日）發生嚴重工業意外，一幅面積達60米乘20米巨型棚架倒塌，導致11名工人受傷，其中兩人傷勢較嚴重。



醫管局傍晚發出聲明，指關注意外，向所有傷者致以慰問。局方敦促工程承建商嚴肅跟進，要求徹查事件成因，並盡快向醫管局提交報告。有關工程承建商為中國建築工程（香港）有限公司，當時正進行幕牆後期工程。醫管局指會保留追究工程承建商責任的權利。



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醫管局表示，非常關注啟德新急症醫院今日發生的工業意外，已敦促工程承建商嚴肅跟進，盡快採取一切必要措施，確保地盤安全。醫管局駐地盤人員在事發後隨即向工程承建商了解及跟進事件，已要求工程承建商徹查事件成因，並盡快向醫管局提交報告，避免再發生類似意外。

意外發生於新急症醫院地盤其中一棟大樓，工程承建商為中國建築工程（香港）有限公司，當時正進行幕牆後期工程。有關地盤會暫時停止棚架工作的工序，醫管局指會保留追究工程承建商責任的權利。

醫管局補充，意外中的傷者受僱於地盤工程承建商，已被送往公立醫院治療，醫管局向所有傷者致以慰問，會為傷者提供適切的治療。

一名傷者被送往伊利沙伯醫院治理。（左朗星攝）

事發下午約3時59分，啟德新急症醫院B地盤內 ，一棟樓高15層的D座大廈，外牆一幅60乘20米的棚架倒塌，釀成11人受傷，兩人傷勢較嚴重。其中10人在地面待援，餘下一人被困在離地約3米的棚架上。有消防員由醫院建築物內爬到倒塌的棚架上，利用吊床將其救到安全地方。

消防處派出流動傷者治療車及輔助醫療裝備車到場戒備，災難應變救援隊人員亦到場支援。至傍晚6時許，消防仍在現場搜救，以防仍有人被困在棚架下。