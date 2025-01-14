連德道意外｜兩日兩嚴重工傷　工會質疑地盤安全管理現問題

藍田連德道近康華苑一處斜坡鞏固工程發生工業意外。今早（14日）一架挖泥車疑失平衡由斜坡上滾下，撼爛臨時隔音屏障和圍網等，再壓中食環署外判垃圾車的車頭。兩車司機獲救送往聯合醫院，垃圾車乘客腳部被夾困在車中近3小時，消防出現大型吊臂車終成功將他救出。對於本港連續兩日發生嚴重工業事故，香港建造業總工會及工業傷亡權益會均表示關注業界的安全意識。



對於本港連續兩日發生嚴重工業事故，香港建造業總工會理事長周思傑表示表示非常關注及非常憤怒。（資料圖片）

周思傑﹕一連兩意外涉地盤安全管理問題

對於本港連續兩日發生嚴重工業事故，香港建造業總工會理事長周思傑表示非常關注及非常憤怒，並指總工會深切慰問工人，正聯絡工友以協助他們度過難關。周思傑指今次意外的最終成因要等待勞工處調查，但據他所知，現場一部挖泥機由斜坡跌下，相信因為支撐挖泥機的泥土鬆動，令挖泥機失平衡跌下，連帶有石頭壓中地盤圍欄，再打中垃圾車。他呼籲勞工處盡快完成調查，讓業界可從中汲取教訓。

周思傑續指，連續兩日的事故關乎地盤安全管理問題，「唔應該發生，亦都唔應該出現」。他舉今次意外為例，指安全管理人員應做好安全評估，但為何在沒有檢查清楚泥土是否鬆軟的情況下，容許重型機器工作。他認為現時地盤雖有規管，但問題是執行上能否落地才是最重要。被問及現時工業意外的懲罰機制是否不足，周思傑認同及直指不少事故只針對公司罰款了事，但現場施工人員、安全人員及管理人員亦有很大責任。

他認為業界需要檢討如何執行安全管理的問題。他又指勞工處人手始終有限，巡查固然重要，督促現場施工亦非常重要，政府已投入大量資源4S安全智慧工地系統等，但效果如何都關乎管理問題，他認為業界和政府都要檢討整個安全鏈是否做得足夠。

工業傷亡權益會幹事馬泓佑今早到現場了解。（黃煦繳攝）

工權會﹕應做足事前檢查及預防工作

工業傷亡權益會幹事馬泓佑表示，今早看到新聞即趕抵現場了解，得知意外有3個傷者，包括兩名司機及垃圾車跟車工人，而跟車工人傷勢較重。對於連續兩日均發生嚴重工業意外，他關注業內人士的安全意識。

馬泓佑續指，工權會已在醫院接觸傷者家屬及提供協助，傷者的公司人員亦有到醫院。他表示，以往挖泥車翻側意外大多因工地太窄、現場地質不適合使用挖泥車，又或者吊臂過度伸展等，但詳細結果仍有待勞工處調查，不過他認為事前檢查及預防都應該要做足。

垃圾車乘客被困約3小時

消防召吊臂車協助救援，花約3小時救出被困垃圾車乘客。（黃偉民攝）

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藍田連德道挖泥車滾下壓中垃圾車

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挖泥車連同圍網壓住垃圾車。（網上圖片）

翻倒的挖泥車被吊起

垃圾車及挖泥車司機送院檢查