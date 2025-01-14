連德道意外｜吊臂車吊起挖泥車及石躉　消防用爆破工具救出乘客

藍田連德道近康華苑一處斜坡鞏固工程發生工業意外。今午（14日）消防及警方開記者會交代案情，指一架挖泥車疑失平衡由4米高斜坡上跌下，撞到斜坡工程一幅約15米乘5米圍網後，連同石躉壓住中食環署外判垃圾車的車頭。兩車司機獲救送往聯合醫院，垃圾車乘客左腳被夾困在車中近3小時，消防召吊臂車協助救援終將其救出送院治理。消防表示，由於挖泥車重量大，連同石躉壓住垃圾車，所以要用吊臂車吊高挖泥車及石躉，人員才能使用爆破工具製造空間，救出被困乘客。三人獲救時清醒，均送往聯合醫院治理。



觀塘警區總督察（行動）吳文俊（左）、消防處助理消防區長高重禮（中）、高級救護主任黃保龍（右）今午交代案情。（黃偉民攝）

消防處助理消防區長高重禮交代案情指，消防處於今早9時41分接獲報告，指一部挖泥車在連德道康華苑對開一幅4米高的斜坡跌下，並撞到斜坡工程一幅約15米乘5米的圍網，挖泥車連同大石及圍網將一部途徑的垃圾車壓著。

消防人員於4分鐘後到場，消防處調派了13架消防車、7架救護車，總共出動75名消防及救護人員，亦派出災難應變救援隊，亦要求醫管局調派醫療隊到場協助。挖泥車司機在消防人員到場前已自行離開車廂，消防人員到場後首先將垃圾車司機救出並移送到安全位置，救護員及後將挖泥車司機及垃圾車司機送院治理。

事故中，垃圾車乘客左腳被夾住受困，災難應變救援隊經風險評估及穩定傷者情況下，安排吊臂車固定及提升挖泥車及石躉，同時利用爆破工具製造空間將傷者救出。過程中因山坡上面的石躉有再下塌的風險，所以消防利用無人機在空中監察事故現場，整個過程消防大概耗時兩小時。

災難應變救援隊亦利用生命探測器及派出搜救犬，確保現場再無其他人員被困，消防確保所有情況安全之後，就會將現場交予警察。

消防指，由挖泥車重量大，連同石躉壓住垃圾車，所以要用吊臂車提升才能救出被困乘客。（黃偉民攝）

高級救護主任黃保龍表示，今次一共處理3名清醒的男傷者（25至50歲），其中兩名傷勢輕微，被困的垃圾車乘客傷勢較嚴重。救護員及醫療隊一同處理傷勢及穩定其情況，3名傷者獲救時清醒，三名傷者均送到聯合醫院治理。

警方觀塘警區總督察（行動）吳文俊指，警方於今早9時40分接報，指連德道一個地盤有挖泥車倒下，壓向一架垃圾車並有人受傷。警方接報後，觀塘警區軍裝警員及東九龍總區交通部警員隨即到場了解及處理事故。為配合消防處搜救行動，警方封閉連德道近將軍澳道，案件暫時列作「工業意外—有人受傷」處理，詳情有待調查。

垃圾車乘客被困約3小時

乘客獲救時面露痛楚神情。（黃偉民攝）

上午11時許，消防處的災難應變救援車駛至垃圾車旁邊，又召來大型吊臂車協助，將墮下的挖泥車吊起。中午12時37分消防員將被困近3小時的垃圾車乘客救出，由救護車送往聯合醫院治理。

垃圾車乘客被困，消防員設法將他救出。（黃偉民攝）

大型吊臂車到場協助。（黃偉民攝）

藍田連德道挖泥車滾下壓中垃圾車

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挖泥車連同圍網壓住垃圾車。（網上圖片）

翻倒的挖泥車被吊起

垃圾車及挖泥車司機送院檢查