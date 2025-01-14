連德道工業意外｜垃圾車乘客被困3小時　與母通電話頻說「好痛」

藍田連德道近康華苑一處斜坡鞏固工程，今早（14日）發生工業意外。一架挖泥車疑失平衡由斜坡上滾下，撼爛臨時隔音屏障和圍網等，再壓中食環署外判垃圾車的車頭，釀成3人受傷。其中垃圾車乘客腳部被夾困在車中，消防出動大型吊臂車救援，最後耗時近3小時將他救出送院。該乘客被困期間曾與母親通電話，但只能表示好痛，未及說明詳情。



傷者姓馬25歲，其母接獲消息後趕到聯合醫院。馬母說，兒子被困期間曾與她通電話：「佢話隻腳好痛」，但詳細情況未及說明，「佢淨係話好痛，唔想同你講住、無心機講嘢。」

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馬母續說，兒子是獨子，年少已投身社會，受僱食環署的外判清潔公司已經7年，負責跟車工作，落車推垃圾等，月薪16,000元，朝七晚五，毋須輪班。

垃圾車內跟車工人被困近3小時，消防員終成功將他救出。（黃偉民攝）

消防召大型吊臂機到場協助救援。（黃偉民攝）

藍田連德道挖泥車滾下壓中垃圾車

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挖泥車連同圍網壓住垃圾車。（網上圖片）

翻倒的挖泥車被吊起

垃圾車及挖泥車司機送院檢查