雞公嶺山火│GFS影片直擊擲水彈救援 火龍與煙霧交織 叢林變焦土
撰文：凌逸德
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過去數天香港風高物燥下，多區發生山火，其中元朗雞公嶺山火焚燒逾30小時始大致救熄，幸無釀傷亡。政府飛行服務隊今日在Instagram發佈第一視角灌救影片，可見山嶺上的「火龍」延綿不絕，整個山頭煙霧瀰漫。人員不斷投擲水彈撲火，惜大片叢林均已化為灰燼，只剩一片黑色焦土。
政府飛行服務隊指，由空中俯瞰，火光與濃煙交織，景象令人心痛。幸得各部門緊密合作、日以繼夜撲救，努力守護大自然。山火無情，政府飛行服務隊呼籲市民在戶外切勿亂丟煙頭及火柴、必須於指定地點生火、避免焚燒垃圾或草田、當「火災危險警告訊號」為紅色時，特別提高警覺。
雞公嶺山火發生於1月11日下午5時31分，火線一度由80米蔓延成兩條分別200米及500米的火龍，其後波及鄰近牛潭尾路及壆圍一帶。消防、民安隊及政府飛行服務隊直升機疲於奔命救援，直至1月12日晚上11時36分，消防才停止動員。
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