雞公嶺山火｜火勢上午10時40分受控　消防偕民安隊山火拍撲火

八鄉雞公嶺昨日（11日）發生山火，至今早10時許，山頭「火龍」逐漸退去，惟仍有2處火線尚未澆熄。消防處表示，火勢於早上10時40分受控，消防員及政府飛行服務隊（GFS）繼續灌救，民安隊亦上山協助撲火。



消防處表示，雞公嶺昨火勢於今日（12日）早上10時40分受到控制。火勢現時涉及一條約20米乘20米，及一條5米乘5米火線。消防員正動用山火拍撲滅山火，政府飛行服務隊亦派直升機到現場投擲水彈協助灌救。

民安隊上山協助救火。

民安隊上山協助救火。

民安隊上山協助救火。

山火尚未救熄。

政府飛行服務隊繼續擲水彈協助灌救。

山火尚未救熄。

政府飛行服務隊繼續擲水彈協助灌救。

昨日（11日）最早下午5時31分，警方接報林村近雞公嶺位置有山火，起初火線長約80米，消防出動山火拍奮力撲救。至晚上約10時10分，消防表示火線已增至兩條，各長約300米。去到今日（12日）凌晨1時44分，兩條火線各長200米和500米。

讀者提供的航拍片段可見，昨日入夜後山上仍火光熊熊，兩條長長火龍在山頭延綿，濃煙升上半空。（讀者何先生提供）