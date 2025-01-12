雞公嶺山火｜焚燒15小時未熄　煙熏錦田　GFS續擲水彈灌救

八鄉雞公嶺昨日（11日）下午發生山火，火線一度逾幾百米長，濃煙席捲半空。至今日（12日）上午8時許，火勢歷經超過15小時仍未救熄，錦田被煙霧濃罩，熏入屋內。不過目前「火龍」已餘下一條，並已縮減至80米，消防員及政府飛行服務隊（GFS）全力灌救。



1月11日，八鄉雞公嶺發生山火，長長火龍在山頭延綿。（黃煦緻攝）

《香港01》記者直擊，山頭仍有少許火舌，白色濃煙持續冒出，焚燒的味道攻入民居，灰燼亦飛到屋內，衣物、床鋪等同樣遭殃。今早政府飛行服務隊繼續擲水彈協助灌救。

今早8時許，山頭仍有少許火舌，白色濃煙持續冒出。（黃煦緻攝）

政府飛行服務隊繼續擲水彈協助灌救。（黃煦緻攝）

政府飛行服務隊繼續擲水彈協助灌救。（黃煦緻攝）

政府飛行服務隊繼續擲水彈協助灌救。（黃煦緻攝）

焚燒的味道攻入民居，灰燼亦飛到屋內。（黃煦緻攝）

讀者提供的航拍片段可見，昨日入夜後山上仍火光熊熊，兩條長長火龍在山頭延綿，濃煙升上半空。

讀者提供的航拍片段可見，昨日入夜後山上仍火光熊熊，兩條長長火龍在山頭延綿，濃煙升上半空。（讀者何先生提供）

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昨日（11日）最早下午5時31分，警方接報林村近雞公嶺位置有山火，起初火線長約80米，消防出動山火拍奮力撲救。至晚上約10時10分，消防表示火線已增至兩條，各長約300米。去到今日（12日）凌晨1時44分，兩條火線各長200米和500米。

八鄉雞公嶺發生山火。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

山火期間有人一度被困。傍晚約6時27分，27歲姓黃男子與34歲姓周女子報案，指行山期間被大風和濃煙圍困。政府飛行服務隊其後派出直升機，將兩人吊起，送回飛行服務隊位於赤鱲角的基地。

據知黃男與周女本身相約於今午約3時，由上水打石湖出發行山。惟至下午約6時27分，兩人行到雞公嶺時驚覺發生山火，不幸，難以找到平安逃離的路線，連忙報警求助。救援人員透過電話聯絡到兩人，得知他們沒有受傷，兩人其後由直升機救走，均無受傷。

八鄉雞公嶺發生山火。（香港突發事故報料區及討論區 Facebook / Mecat Siu）