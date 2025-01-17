警搗觀塘工廈毒品儲物倉檢93萬元貨　26歲內地男涉販毒製毒被捕

一名26歲以旅客身份來港的內地男子，前日（13日）在觀塘一個工廈儲物倉被捕。他涉嫌利用儲物倉作儲存、製造及販運毒品的用途，被控2項販運危險藥物罪及1項製造危險藥物罪，明日（18日）在東區法院提堂。毒品倉估計運作至少5個月，警方共檢獲93萬元大麻花、大麻糖、大麻油煙彈、俗稱K仔的氯胺酮及可卡因等獲不同種類的毒品。



警方檢取證物。（林澤鋒攝）

將軍澳警區行動主任署理總督察區啟倫陳述案情，指將軍澳警區特別職務隊人員根據情報收集及深入分析，鎖定一個位於觀塘工廈的儲物倉，懷疑有人利用儲物倉作儲存、製造及販運毒品的用途。1月15日傍晚時份，人員目睹一名男子從儲物倉離開，於是立即將他截停搜查，並在他身上搜獲78克大麻花，遂以販運危險藥物罪將其拘捕。

人員其後帶同該男子返回儲物倉作進一步搜查，在儲物倉內搜獲大量毒品，包括1955克的大麻花、1877克的大麻糖、46克氯胺酮、31克可卡因，356支大麻油煙彈，及檢獲一些懷疑用作製造大麻油煙彈的材料及用具，包括電磁爐、金屬鍋、電子磅、針筒及不同味道的香油等，總市值93萬元，人員再以販運危險藥物及製造危險藥物將他拘捕。該名持雙程證的26歲中國籍男子於1月13日入境，報稱來港觀光，他現被控2項販運危險藥物罪及1項製造危險藥物罪，案件將於明日東區法院提堂。警方不排除有其他人士涉案。

警方檢獲大麻花。（林澤鋒攝）

警方檢獲大麻油。（林澤鋒攝）

警方檢獲大麻糖。（林澤鋒攝）

警方檢獲大麻花。（林澤鋒攝）

警方檢取證物。（林澤鋒攝）

警方包裝毒品的工具。（林澤鋒攝）

警方檢獲針筒。（林澤鋒攝）

據了解，該毒品儲存倉已運作約5個月，外觀與一般儲物倉無異。

區啟倫表示，毒販試圖以儲物倉作為掩飾，利用儲物倉儲存及製造毒品，以為這樣能夠逃過警方追查，警方重申，無論毒販用任何方法掩人耳目，最終都會被繩之於法。警方亦留意到毒販為吸引更多客源，尤其是年輕人，會在大麻油中混合不同香味的香油，例如菠蘿、芒果味，以減低年輕人的戒心，年輕人或會因為好奇嘗試吸食，結果會染上毒癮並影響一生。區強調，大麻油製造過程粗疏，成份存疑，一旦吸食濃度過高的大麻油會對身體造成嚴重影響。警方對毒販予以嚴厲譴責。

警方指出，販運危險藥物及製造危險藥物屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

檢獲一些懷疑用作製造大麻油煙彈的材料及用具。（林澤鋒攝）

警方檢取證物。（林澤鋒攝）