海關除夕破3旅客販毒案　檢$940萬可卡因K仔　以紅酒茶葉等掩飾

海關昨日（31日）除夕在香港國際機場，偵破3名航空旅客販毒案。毒販分別以紅酒、化妝品、茶葉以及蛋白粉等掩飾，收藏在行李內。海關檢獲16.5公斤懷疑毒品，包括液態可卡因、氯胺酮（俗稱K仔），市值估計940萬元。



海關拘捕3名男子，分別一名外籍男子及兩名本地男子，他們各被控一項販運危險藥物罪，並於明天（2日）在西九龍裁判法院提堂。



海關昨日（12月31日）在機場檢獲16.5公斤毒品，包括液態可卡因和氯胺酮，估計市值940萬元。（林振華攝）

其中一名涉案外籍男子昨日（31日）從巴西聖保羅，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港，香港海關機場課人員在他的寄艙行李內，發現紅酒樽及化妝品樽內藏可疑液體，經深入檢查確認為液態可卡因，共重約4.5公斤，市值約380萬元。該名報稱為送貨員的26歲男子隨即被捕。

海關拘捕一名從巴西聖保羅抵港的外籍男子。（林振華攝）

海關同日截查並拘捕一名從馬來西亞吉隆坡抵港、報稱為技工的32歲男子，在其手提行李內發現茶葉包裝有可疑影像，開箱檢查後檢獲2公斤氯胺酮（K仔），市值約港幣92萬元。

關員另以X光檢查一名從法國巴黎抵港男子的寄艙行李，揭發有多包蛋白粉影像異常，檢查後檢獲10公斤氯胺酮，市值約港幣460萬元。該名46歲男子隨即被捕，他報稱為建築工人。

經過深入調查，3名被捕男子已各被控一項販運危險藥物罪，明天（2日）在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科機場調查課調查主任陳綺琪表示，3宗案件中，販毒集團分別將毒品偽裝成紅酒、化妝品、茶葉及蛋白粉，企圖以正常行李物件掩飾運毒，但海關透過精準風險管理，識別高風險旅客，並利用拉曼光譜儀及X光電子掃描系統，成功揭發毒品，從源頭堵截毒品流入本港。

海關將繼續加強執法，即時調整策略，重點揀選高風險地區的航空旅客，打擊毒品流入香港。海關呼籲市民提高警覺，拒絕引誘，不要為「搵快錢」或貪圖免費旅遊，而被利誘參與不法活動。販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。