筲箕灣斬人內情｜涉街頭賭檔金錢糾紛　新義安肥輝與手下行兇被捕

昨日（17日）筲箕灣西灣河街近海晏街發生傷人案。一名男子在街頭遭人持利刀斬傷手腳，兩名刀手斬人後跳上一輛私家車逃去無蹤。東區警區反三合會行動組人員經深入調查後，同日晚上在柴灣拘捕兩名分別37歲賴姓男子及40歲王姓本地男子，涉嫌「傷人」。初步調查相信，該兩名被捕男子與事主早前因金錢問題爭執。被捕男子現正被扣留調查，案件將繼續由東區警區反三合會行動組跟進。



消息指，被捕姓王男子綽號「肥輝」，曾有黑社會14k背景，是北角14K頭目「肥標」的頭馬，早於2021年11月曾因大佬「肥標」逾1000萬元金融股票投資糾紛，在耀東邨停車場被人斬傷。其後肥輝過底至「新義安」，2024年3月他在筲箕灣南安街81號被刀手連斬十數刀，左手多處中刀，右手及右眼角亦浴血，但遇襲原因不明。

據知，今次肥輝在愛秩序灣遊樂場經營街頭賭檔，與事主疑有金錢糾紛並發生衝突。有人疑因而找來手下策劃施襲。

鴨舌帽男往事主腳部斬去。（CCTV截圖）

昨日上午11時42分，警方接報一名男子，在街頭遭人持30厘米長的利刀襲擊，斬傷手腳；刀手斬人後跳上一輛私家車，往海寧街方向逃去無蹤。救援人員到場時，姓梁的傷者（48歲）半清醒，由救護車送往東區醫院搶救。

鴨舌帽男往事主腳部斬去。（CCTV截圖）

間條衫男子加入施襲。（CCTV截圖）

事主倒地捱斬。（CCTV截圖）

間條衫男子先逃走。（CCTV截圖）

兩人逃跑。（CCTV截圖）

現場是西灣河街近海晏街，姓梁傷者送院時半昏迷。由閉路電視錄影可見，事主獨自行經晏街時，一名戴鴨舌帽的男子從後撲出，蹲下身、針對事主的腳部斬過去，然後再襲擊其他部位。未幾另一名穿間條衫的同黨加入，二人不斷往事主身體揮刀施襲。

事主跌倒地上，只能以手擋格。其中間條衫男子先停手逃走，鴨舌帽男再斬多刀才轉身逃跑。

現場是筲箕灣灣河街近海晏街。（翁鈺輝攝）