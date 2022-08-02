筲箕灣血案｜14K「肥標」捲千萬投資糾紛　遇刀手縮入車避一劫

筲箕灣今日（2日）在光天化日之下竟發生街頭斬人血案，犯案動機疑與利益糾紛有關。據悉，遇襲平治房車上一車三人，包括一名姓張（65歲）男子，為活躍於東區、綽號「肥標」的14K頭目，他於耀興道經營一間麻雀館；一名同有14K背景的姓黃（59歲）麻雀館合夥人，在館內工作；以及一名沒有黑社會背景的受僱司機。翻查資料，「肥標」早前捲入一宗逾千萬元金融股票投資糾紛，去年9月及11月，他的門生先後遭刀手伏擊斬傷。



▼天眼直擊斬人全經過▼



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據了解，「肥標」今晨與黃男乘司機駕駛的平治房車，前往北角一間商場的餐廳用饍。至下午3時許，3人共乘一車前往麻雀館，沿耀興道西行轉入麻雀館後巷附近的無名路。黃及司機先後下車，走至左後座開車門欲接「肥標」下車。當時黃男及司機甚有警覺性，不時左右張望及視察四周環境，更站在「肥標」兩側貼身保護。

詎料「肥標」甫下車，另一輛私家車即尾隨而至，3名刀手下車後持刀衝前追斬。「肥標」見狀即縮回車廂及關上車門，司機亦拔足狂奔，兩人幸未被斬。而車外的黃男連忙後退，但失足跌倒在地上，頓時成為刀手攻擊目標，被狂斬10多刀。3名刀手行兇歷時約5秒，隨即登上同黨駕駛的接應車，沿耀興道東行逃去無蹤。

案件現交由東區警區反三合會行動組跟進，正追緝4名疑人。當中3名下手行兇的男子均年約15至25歲，身高約1.7米，全身上下穿着黑色衣物。而黃男則手、背、腿共中6刀，清醒送院。

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據悉，黃男雖有14K背景，但近年已沒有接觸江湖事，亦無與人結怨。其司機沒有黑社會背景，僅受僱工作，故相信刀手的目標本是「肥標」。事件涉及利益糾紛。

翻查資料，有指「肥標」早前投資金融股票時，與一名股票經紀就一筆逾千萬元款項發生爭執，雙方曾多次談判但談不攏。其後「肥標」的門生兩度捱斬，未知是否與該糾紛有關。

其中，去年9月26日，一名有14K背景、綽號「阿火」的33歲姓賴男子在大埔太和邨一停車場取車時，遭兩名分持40厘米七孔刀的兇徒襲擊，他被斬傷逃入麥當勞店內求救，職員提供冰袋予他嘗試止血，並協助報警。「阿火」追隨大佬「傢俬成」行走江湖，而「傢俬成」則為活躍北角區「肥標」得力門生。據悉，「阿火」曾有份參與投資糾紛談判。

▼去年9月，門生於太和邨被斬▼



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至去年11月28日，一名有14K背景的37歲姓王男子遇襲。王男綽號「肥輝」，報稱任職司機，為「肥標」的頭馬，當日在筲箕灣耀東邨一停車場被3名男子以刀襲擊。兇徒其後登上一輛私家車逃去。警員將案件列作傷人，交由東區警區刑事調查隊跟進。王男當時手部受傷，清醒被送往東區醫院治理。

▼去年11月，門生於耀東邨被斬▼

