車cam直擊｜上水私家車被盜　影片揭賊仔無人之境下「慢活」偷車

上水發生偷車案。1月4日晚上，一名男子將私家車座駕停泊於丙崗路，詎料翌日（5日）早上驚見愛驅不翼而飛。案發一刻車cam片段今日（19日）在網上流傳，可見偷車賊先「踩線」，離開後再折返，再施施然落手，全程約8分鐘，落手偷車則花約6分鐘。



片段可見，懷疑被盜的深色私家車，停泊在丙崗路路邊。至凌晨4時44分，另一輛可疑私家車駛至，先停在該深色車右側，期間疑有人影一度落車視察約13秒後，又原車駛走。

相隔約1分多鐘後至4時46分，私家車又再折返，再次停在深色車右側。片中未能見到落手經過，惟見到可疑車上有人落車，多次開門及關門，並在深色車旁擾攘，有所動作。至4時52分左右，深色車被啟動，兩車接連駛離現場。

警方表示，1月5日早上11時55分，接獲一名姓蘇（47歲）男車主報案，指其停泊在丙崗路的私家車不見了，案件已交由大埔刑事偵緝隊9隊跟進。據了解，車主報稱1月4日晚上將車停泊上址，無欠債，亦無與他人爭執，車匙僅得事主及妻子擁有。