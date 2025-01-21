來港反向代購或做「地陪」　入境處放蛇拉8內地人

入境處於上星期一起至昨日（20日）展開執法行動，打擊來港非法提供導遊及代購服務的非法勞工，共拘捕8名懷疑從事非法工作的內地旅客，當中7人早前於沙田及屯門裁判法院，分別被控違反逗留條件，被判處監禁54天至2個月。至於餘下1名的被捕非法勞工案件則仍在調查中，不排除更多人被捕。



入境處展開執法行動，打擊來港非法提供導遊及代購服務的非法勞工，共拘捕8名懷疑從事非法工作的內地旅客。(翁鈺輝攝)

入境處特遣隊副指揮官梁梓聰表示，最近留意到有不法分子利用社交平台進行宣傳，聲稱可以提供跨境服務，包括反向代購及地陪服務。反向代購即幫客人做「跑腿」，在內地超市及餐廳等地點購買食物、日用品及雜貨，並以步兵的方式徒步過關來香港指定的地點，從而賺取報酬。另外，有人聲稱可提供「地陪」服務，在香港帶客人到景點觀光，提供導遊服務，例如幫他們拍照及介紹行程等，從而收取報酬。

不法分子利用社交平台進行宣傳，聲稱可以提供跨境服務，包括反向代購及地陪服務。(入境處提供)

不法分子利用社交平台進行宣傳，聲稱可以提供跨境服務，包括反向代購及地陪服務。(入境處提供)

不法分子利用社交平台進行宣傳，聲稱可以提供跨境服務，包括反向代購及地陪服務。(入境處提供)

入境處負責調查組經過深入的情報分析及調查，成功鎖定一批可疑的內地服務提供者，並於上星期一起至昨日展開一連串執法行動，打擊相關違法行為。行動中，入境處人員在社交平台以「放蛇」方式喬裝成顧客，向目標服務提供者查詢，並預訂反向代購及地陪服務，然後在有關人士來香港時進行拘捕。

入境處表示，在過去一星期的行動中，共拘捕8名非法勞工，包括4男4女，年齡介乎19至52歲，其中包括4名女子提供地陪服務，4名男子提供代購服務，他們均為內地旅客。另外，行動中亦檢獲被捕人的智能電話及代購的貨物、手推車等作為證物。

據調查得知，地陪服務的時薪約港幣100至300元；而代購的非法勞工，每一宗交易能收取港幣100至200元不等。

梁梓聰表示，地陪服務的時薪約港幣100至300元，而代購的非法勞工，每一宗交易能收取港幣100至200元不等。(翁鈺輝攝)

被捕人士當中，其中7名非法勞工，早前於沙田及屯門裁判法院，分別被控違反逗留條件，各人均承認控罪，被判處監禁54天至2個月。至於餘下1名的被捕非法勞工案件則仍在調查中，不排除更多人被捕。

入境處在行動中檢獲被捕人的智能電話及代購的貨物、手推車等作為證物。(翁鈺輝攝)

入境處在行動中檢獲被捕人的智能電話及代購的貨物、手推車等作為證物。(翁鈺輝攝)

入境處在行動中檢獲被捕人的智能電話作為證物。(翁鈺輝攝)

梁梓聰表示，連近歲晚有不少人辦年貨，提醒市民這些跨境服務代購，例如裝修、清潔及地陪等，雖然有些人會聲稱他們是香港居民，能在港工作，但據入境處的調查發現，這些人並非香港居民，是不能在香港合法受僱。他又指，這些服務提供者來歷不明，服務質素亦毫無保證，呼籲市民選用服務時要小心謹慎，定必確保對方是可以在香港合法受僱，否則有機會面臨刑責。

入境處會繼續進行針對性的網上巡邏，以偵測互聯網上的罪行，亦會透過不同途徑，蒐集非法勞工的犯罪證據。如發現有人利用社交平台及即時通訊軟件，組織、安排及慫恿市民干犯聘用非法勞工等嚴重罪行，處方會果斷執法，將不法分子繩之於法。

如市民或僱主對僱員在香港是否合法受僱有疑問，可致電入境處熱線2824 1551或透過電郵、傳真、登入入境處網站作出查詢及舉報。