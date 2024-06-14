從深圳給港人反向代購　38歲外賣員：以前香港是風向標，現在相反

「港人北上消費」、「香港人買爆深圳」現象頻繁受到關注，港深「反向代購」更成為潮流。微信公眾號「極晝工作室（media-fox）」，日前專訪在深圳經營「反向代購的」外賣員們，他們有一些是原本的資深「港代」（香港代購）順勢轉向，也有深港通勤的打工人和學生兼職；還有被裁後的失業中年人，以及尋找工作機會的寶媽。



地鐵上有不少經營「反向代購」的寶媽。（微信公眾號＠極晝工作室）

文中指出，消費潮流轉向背後，展現了兩地市場與生活的變化，從中也可以看出過去幾年跨境電商和免稅店日漸成熟，傳統香港代購的價格優勢幾乎不再存在。一名38歲離職電商營運，現在轉作「反向代購」的外賣員分享，自己還記得小的時候，穿的衣服，吃的零食，用的藥，流行的文化，都香港的，那邊走在潮流線上，他回憶，「小時候就喜歡香港親戚回來，嘉頓餅乾、元朗蛋捲、藍罐曲奇、出奇蛋、大班冰皮，都是印象很深的牌子，都好吃。」

但他直言，現在生活中的創新，是大陸很多，香港跟風，「小時候香港是風向標，現在反過來」。亦有不少現在專職做「反向代購」的外賣員，認為這個行業可以長期發展，成為新的創業項目，「只要需求存在」。

深港「反向代購」淚與汗：搬兩大箱逼港鐵跑勻全港 4日賺這個數

+ 34

23歲畢業生：曾是跨境學童見證香港代購，沒想到會有「反向代購」

有一名今年23歲的畢業生正在經營反向代購，「我們固定人員是3個，新招了兩個長期的跑腿，其他的都是短期的或者兼職。我們現在儘量找香港身份證的跑腿，因為你如果不是香港（身份證），其實在法律上是不太允許的（無法頻繁地在深圳和香港跑）。」

他介紹，有的跑腿以前也是做運輸，大學生兼職也有。「他們跑一天280塊到300多這樣子，拿多拿少都是這個價格，如果比較遠也會有相應小補貼。」

他回憶，自己在當跨境學童期間，特別流行香港代購，比如化妝品、香港的藥品，那時根本沒想過有一天內地這邊反向帶過去香港。

香港有許多跨境學童。（資料圖片）

目前他的顧客有兩個微信群，顧客一般是上班族或者寶媽，有時可能會點盒馬或者山姆代購，有的可能只是單純點外賣。

收費方面，30元以下收20元跑腿費，100以上收（物品價格的）25%，「目前我們像荃灣線、屯馬線（這類）偏遠地區的客戶比較多，因為東鐵線比較靠近內地，東鐵線的客戶可能會去選擇一些更加便宜的團隊。」

配送分地鐵交收、專送兩種，專送一般都是400塊起。「如果需要送上門，可能會加些路費。跑腿小哥上第一個站點開始，我們就能比較準確預估時間點，會把時間表發到群裡面。」

他介紹，一開始他們只經營東鐵線和屯馬線，但後來發現這些其他跑腿代購也在做，「一定要整個港鐵路線圖都能覆蓋到」；我們還租了一個工作室，之前選擇在福田口岸外賣架讓深圳的跑腿員統一接收外賣，但後面人太多了，人家坐的地方可能都放了外賣，就不讓我們在那邊接收了，另外下雨也不太方便。

23歲本科畢業生在福田租了一個辦公室擺放反向代購的商品。（微信公眾號＠極晝工作室）

他表示，（做『反向代購』）能讓更多香港人接觸到內地美食，有一種滿足感。有一些品牌，香港應該吃不太到，能夠讓他們接觸我覺得也是挺新鮮的。

34歲資深「港代」轉做反向代購

今年34歲資深「港代」介紹，自己高中畢業就來廣東了，2012年開始做香港代購，「有段時間港代很火，應該2014年、2015年，一年十來二十萬能賺得到，當時，我在龍華富士康打工時才3500塊一個月，還要加班。」

他介紹，（以前做港代）淘寶賣貨的時候根本不需要衝銷量，奶粉只要拿得到貨就賣得出去。現在很多電商轉型做直播，需要大量資金去搞，不是一個小店舖可以撐得起來的。2020疫情第一年的時候還可以維持生計，第二年更嚴重了；後來把最後一批貨處理完，疫情都快結束了，也虧了錢。

過去有不少「港代」上水奶粉零售店職員稱，零關稅措拖未有影響生意額。（胡家欣攝）

他回憶，2023年中港通關了，「我去瞭解行情，以前香港的奶粉是很便宜的，從藥房買過來，然後給別人代工費還有得賺，但現在比去海南免稅店買還要貴，完全沒法做。」

他表示，過去香港代購主要服務的是大陸人，「反向代購」主要服務的是香港人，工作節奏不一樣。以前的話就是想著沒貨怎麼辦，現在煩的就是要快速配送，「香港人時間觀念很重，有的客戶送遲到了，第二次他就不會點了，因為他覺得你浪費了他的時間」

他認為，內地人選擇性比較多，「他們會在淘寶上貨比三家，香港人也會，但比較喜歡做熟。而且香港人很少講價，因為香港比深圳節奏更快，沒時間去討價還價了。」

此外，他也稱讚，香港人基本上都很大方，「看你做得好，基本都會給小費，還給飲料喝，畢竟送這麼遠。有人看到你過節還在送還會發紅包。」

▼ 山姆超市成為港人心頭好 ▼

+ 5

38歲前電商營運：香港很多東西還是很落後的

今年38歲現在專職做「反向代購」的外賣員介紹，自己今年4月份開始試水跑腿。他回憶，以前是做電商運營，「整天坐辦公室，無效會議很多，繁雜的事也多，現在這樣比較自由。」

他回憶，記得小時候家裡很多親戚在香港，「香港吃的、用的貴得離譜，週日去跟朋友吃個飯，沒什麼東西量又少，味道不行，服務態度很差。」，因此他能理解港人北上消費，「人均200（元），去深圳『吃到吐』，也有很多人需要反向代購。」

01連線｜穿梭地鐵日賺百元 跨境學童母做反向代購：獲利超過港代

他認為，香港年輕人比較迷茫，「大多想著有條件就往外跑」。此外，他觀察，「香港很多東西還是很落後的，有些我們這邊熱度過去了，香港開始流行。我有個表哥開公司做外貿，經常讓我幫他在這邊找產品，比如之前他讓我找自發熱馬甲，都早幾年的產品了，他們說很火，香港很多獨立購物平台賣得很好。」

「現在生活中的創新，是大陸很多，香港跟風，反過來了」，他回憶，「我還記得小的時候，香港是風向標：穿的衣服，吃的零食，用的藥，流行的文化，都香港的，那邊走在潮流線上。我小時候就喜歡香港親戚回來，嘉頓餅乾、元朗蛋捲、藍罐曲奇、出奇蛋、大班冰皮，都是印象很深的牌子，都好吃。」

北上求醫｜深圳陪診員月入過萬：通關後港客暴增，照腸胃鏡最熱門

+ 3

此外，他還發現自己常常接到幫忙港人的單，要求他幫忙拿藥，ㄣ這邊（深圳）帶過去的藥，有吃了護眼的，護牙齒的，可能看醫生開藥便宜吧。香港人很多過來就診，香港做手術，公立的有免費的或很便宜，但要排期，我表弟之前（在香港）排個公立醫院手術，要排3年，後面去台灣的私立醫院做的。」

他分享，接單客戶裡年紀不同，帶的東西也不同，「年輕人是帶奶茶、周黑鴨、糕點比較多；年紀大的帶花、檔案、土特產，還有帶菜的。接觸香港人多，他們其實對我們這行挺友好的，交接過程中會說『辛苦曬』、『唔該曬』（十分感謝），之後還會在微信發資訊感謝。」

他認為，反向代購若走得通，自己想往大了創業，「服務也是可以出售的，只要有需求」。

代購產品五花八門