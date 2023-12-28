我們的2023｜反向代購、港人北上消費熱潮背後：港深的｢雙向奔赴｣

2023年2月6日零時，香港與內地在經歷三年疫情後迎來全面通關，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。伴隨全面通關而來的是經濟民生持續回暖，以及旅遊消費市場的全面復甦。在此背景下，香港與深圳的聯繫也日益密切。



從通關當夜，首位從皇崗口岸過關的香港市民只為去深圳食一頓宵夜燒烤，到如今反向代購興起、港人北上消費熱潮蔚然成風，不過10月左右。而在過去一年，深圳為吸引港人消費，亦在交通、支付方式、優惠措施等多方面下足功夫，讓實惠和好處落到實處，便利港人北上。



《香港01》梳理盤點我們的2023，反向代購、港人北上消費熱潮背後，是香港與深圳的「雙向奔赴」。



12月25日聖誕節，不少港人一家大小趁假期北上遊玩渡過佳節，地鐵站人潮洶湧。（黃浩謙攝）

港人北上消費：不僅要平，更要「平靚正」

疫情通關後，大量港人湧進深圳消費，「週末深圳已被香港人佔領」成為不少社媒的熱討話題，港人伴手禮三件套「阿嬤手作、鮑師傅肉鬆小貝、太二酸菜魚」風靡一時。從起初的通關只為來深圳食一頓宵夜燒烤，到一點點奶茶、KUMO KUMO等代購潮興起，當年的水貨客們搖身一變成為深圳通往香港的「反向代購」，沿上水線一次的代購收入約同以前從香港精心挑選代購5雙千元鞋的價格。

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暑期以來，這股北上消費潮更加火熱。深圳各大口岸沿線附近的商場被粵語「環繞」，靠近福田口岸的會展中心周邊、餐食選擇多樣的羅湖國貿、東門周邊，以及南山區的萬象天地、海岸城、寶安區的壹方城購物中心，都是港人的「心水pick」。山姆、Costco等大型超市帶來的「掃貨式」購物體驗也逃不過「識貨」港人的慧眼，不少人一週兩三次北上買菜囤貨，不僅能「買買買」，還能吃喝玩樂帶，體驗感拉滿。

▼ 山姆超市成為港人心頭好 ▼

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為何是深圳？當然因為「效率」。為何北上消費？當然因為「價平」。不過，在價平之外，港人更要求「平靚正」，買到新奇，買出體驗。有港人受訪表示，1000元在香港僅是食一頓正經晚餐的價格，但在深圳卻可以享受按摩+晚餐+N杯手打檸檬茶，再省些甚至能把酒店的費用也包含進去，「我們一家人的開銷，相當於一個人在香港的開銷」。此外，內地餐飲、休閒服務業相較港式服務提供的更為貼心的「情緒服務」，以及不斷的推陳出新創新產品，都牢牢抓住了港人的「消費需求點」。

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除了飲食購物體驗更平更值，港人也在深圳享受其他各式各樣的消費服務。帶毛孩子的寵物家庭可以選擇深圳多達11座寵物公園。運動家們可以一鍵預定各類大型體育場館，冬天更可到兩大滑雪場盡情練習，手機、數碼等3C產品也有港客特意北上來挑選新款。今年6月才環港展出Hofman大黃鴨（Rubber Duck），也在12月20日「游」進深圳灣，展期一直到明年1月20日，方便港人北上繼續觀賞。此外，中秋國慶黃金週深圳非遺打鐵花、深圳美食博覽會、福田citywalk打卡路線等也贏得許多港人鍾意。

▼ 大黃鴨在12月20日「游」進深圳灣 ▼

深圳拉動消費：交通更快捷，支付更便捷

為了滿足港人消費，深圳在過去一年推出多項優惠便利措施，交通更快捷，支付更便捷，政策環境等都紛紛「出招」，提升港人北上消費滿意度的同時，切實保障消費者權益。

深圳成為繼北京、上海、廣州之後，國內第4個躍過900萬客流量級的城市。（網絡）

交通方面，深圳福田口岸新增3條免費巴士接駁專線，便利港人直達八大商場。蓮塘口岸再開巴士專線，途徑蓮塘盒馬鮮生、華潤萬家等商超景區。經港珠澳大橋往返深圳灣口岸及珠海/澳門人工島口岸的跨境巴士新線路開通，最快僅需75分鐘。福田口岸兩條往龍華區免費接駁巴士開通，直達深圳最大購物中心，停靠山姆超市和即將開業的Costco。

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羅湖口岸的免費專線，分商圈、美食、珠寶三大特色路線，沿途按鈴可下車。（羅湖發布)

此外，全長24公里的深中通道主線全線貫通。通車後，中山至深圳可跨江直達，車程縮短至半小時內。有「山海專列」之稱的深圳地鐵8號線二期工程也於12月27日開通，可以由蓮塘口岸直達有「東方夏威夷」之稱的大小梅沙，港人北上乘坐地鐵便可以輕鬆享受陽光海灘。聖誕元旦假期期間，深圳鐵路計劃於12月22日開始加開廣深港高鐵，每日增開22列往返列車，以滿足旅客出行需求，便利深港兩地市民往來。

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全長24公里的深中通道主線全線貫通，通車後中山至深圳車程縮短至半小時內。（網絡）

消費支付方面，微信支付內地版已支持綁定境外信用卡，200元以下交易可豁免手續費。深圳南山區政府8月推出總額達到900萬元人民幣的旅遊消費券，港人於指定網站領取後最多可享半價優惠。前海派放2000萬元消費券，港人也都有份參與領取。十一黃金周期間，深圳出台「促消費21條」，鼓勵港人北上消費。羅湖萬象城試點23間「即買即退」商舖，為保障港人消費權益，深圳更開通了粵語投訴專線966315。此外，深圳文化廣電旅遊體育局還推出了旅遊攻略小冊子，為港人繪製專屬「吃喝玩樂」攻略，5大口岸免費發放。

北上消費｜深圳為港人繪製專屬｢吃喝玩樂｣攻略 5大口岸免費派

北上消費背後：香港與深圳的「雙向奔赴」

根據香港政府統計處2015年11月公布的港人北上消費開支統計，2014年港人前往廣東省的平均開支（不計交通服務費）為680元，北上至內地平均開支為人均860元。

而2023年僅7月份，港人北上便超過468萬人次，平均每日大約15萬人次北上，消費金額近40億元。以東鐵綫9卡列車載客量2,845人來計，相當於每日北上的港人，可以坐滿52列9卡車。7月1日香港回歸紀念日當天，數字更高達28.3萬人次。而到了10月，港人北上的數據再創單月新高，達到535萬人次，每個週末錄得的數據均超過20萬人次。

深圳各口岸客流持續高位運行。（深圳邊檢總站）

另據數據顯示，自2月6日全面恢復通關以來，截至9月9日下午2時30分，深圳出入境邊防檢查總站查驗出入境人員累計突破1億人次，日均約40萬人次。出入境人員中，港澳居民佔比約62.3%，港澳居民與內地「雙向奔赴」已成為新常態。11月1日起，內地出入境人員免於填報健康申請卡，過關時不再需要掃「黑碼」，進一步便利港人北上。

▼ 11月1日 「黑碼」正式取消 掃碼閘口打開 旅客順暢通行▼

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回首三年疫情，封閉與隔離的是病毒，不斷的是深港同屬嶺南文化背景下的交往與聯通。今時今日，無論是北上還是南下，大灣區消費圈已經初步形成。在反向代購、港人北上消費熱潮的背後，是港深兩地的「雙向奔赴」。相信在開放包容的大環境下，未來港深兩地可在彼此的挑戰和機遇中交流互鑒，共同促進灣區繁榮發展。