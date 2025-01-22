元朗命案｜勝和男遭斬死　警一連多日全港洗太平地　打擊黑幫氣燄

元朗今日（22日）清晨發生謀殺及傷人案，一名有黑社會「和勝和」背景的24歲姓陳男子，離開喜業街喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人持刀亂斬亡。警方高度重視案件，據知有組織罪案及三合會調查科（O記）、各總區刑事部等多個部門，將一連多日在全港多區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，高調巡邏及到各娛樂場所查牌，行動針對三合會分子及其收入來源，以打擊黑幫氣焰。



其中，今晚約10時半，新界北總區指揮官林敏嫻帶隊，聯同大批機動部隊及便衣人員，於元朗炮仗坊的麻雀館查牌。警犬隊亦奉召到場戒備。人員其後冒雨轉到水車館街萬金中心樓上的娛樂場所繼續行動。



元朗謀殺及傷人案後，警方1月22日起展開「犁庭掃穴」的反罪惡行動，打擊黑幫氣焰。1月22日晚上，大批警員到元朗炮仗坊的麻雀館查牌。（林振華攝）

元朗謀殺及傷人案後，警方1月22日起展開「犁庭掃穴」的反罪惡行動，打擊黑幫氣焰。1月22日晚上，新界北總區指揮官林敏嫻（前中白衣者）帶隊，到元朗炮仗坊的麻雀館查牌。（林振華攝）

+ 6

元朗謀殺及傷人案發生在今日清晨5時許，24歲姓陳男子、28歲姓鄭男子及另外兩名女友人，在喜業街喜業工廠大廈樓上無牌酒吧消遣後，甫離開工廈，即有4部車駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩男亂刀施襲。

警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

有閉路電視拍下案發經過，其中一名男事主登上的士時，4輛私家車約13名刀手隨即下車，分別追斬兩男。兩男事主分頭逃走，其中白衣男事主其後折返現場，嘗試打開的士車門欲登車逃走，但再被不同刀手連斬多刀，倒臥血泊之中。

4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後有約10多名刀手下車追斬兩人。（網上影片截圖）

+ 1

24姓陳男事主身中多刀，送院後不治。據知他有黑社會和勝和背景，活躍於元朗南邊圍，暱稱「師父仔」。至於28歲姓鄭男事主亦中刀，清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。警方正循多方面追查死者是否與人有恩怨而埋下殺機。

白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)