海關偵破3宗「太空油」毒品案　3名被捕人擬從陸路離境赴內地

香港海關表示，海關人員於本周二（21日）在羅湖管制站、廣深港高速鐵路（高鐵）西九龍站及落馬洲管制站，偵破3宗涉及出境旅客管有和販運屬《藥劑業及毒藥規例》下「第1部毒藥」的依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）及懷疑毒品案件，檢獲4粒懷疑「太空油毒品」煙彈、1支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙、1.4克懷疑氯胺酮、及12.63克懷疑可卡因。



海關人員在3個陸路管制站起獲「太空油」及其他毒品，3人分別被捕。(海關圖片)

第一宗案件涉及1名40歲本地男子。他於21日經羅湖管制站前往內地。海關人員清關時，在其公事包內搜出兩粒懷疑「太空油毒品」煙彈、及在其穿着的內褲裏搜出1.4克懷疑氯胺酮，遂把他拘捕；

第二宗案件涉及1名23歲內地女子，她於21日經高鐵西九龍站前往內地。海關人員清關時，檢獲1支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙，該名女子隨即被捕；

第三宗案件涉及1名31歲、於21日在落馬洲管制站出境的本地女子。海關人員清關時，在其手袋和內衣檢獲兩粒懷疑「太空油毒品」煙彈、及12.63克懷疑可卡因，遂把她拘捕。

海關人員在3個陸路管制站起獲「太空油」及其他毒品，3人分別被捕。(海關圖片)

海關指，第一宗案件的被捕男子暫獲保釋候查，案件仍在調查中；第二宗案件中的被捕女子被控以一項「管有第1部毒藥」，案件將於今日（23日）在九龍城裁判法院提堂。而第三宗案件的被捕女子，則被控一項「管有第1部毒藥」及一項「販運危險藥物」的罪名，案件將於今日在粉嶺裁判法院提堂。

海關人員在3個陸路管制站起獲「太空油」及其他毒品，3人分別被捕。(海關圖片)

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。；根據《危險藥物條例》，任何人管有危險藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁7年。任何人販運危險藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被處罰款500萬元及終身監禁。

海閣呼籲市民，可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。