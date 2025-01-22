警沙頭角搗毒品倉拘一女　檢太空油毒品煙彈、可卡因等值$121萬

為打擊三合會團伙的收入來源，警方有組織罪案及三合會調查科人員根據深入調查後，昨日（21日）下午在沙頭角麻雀嶺新屋下，進行代號「逸影」的反三合會行動，搗破一個懷疑毒品儲存倉庫，檢獲總市值約121萬元的太空油毒品（依托咪酯）電子煙彈、可卡因和霹靂可卡因，並拘捕一名34歲女子。



警方過往檢獲的太空油「依托咪酯」，以及含太空油的電子煙機。（警方提供）

行動中，人員在一村屋外截查一名形跡可疑的女子，並在其手上的兩個紙袋中，檢獲的160粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，共值約6.4萬元。人員其後搜查該村屋，在屋內檢獲1,260粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、約359克懷疑依托咪酯粉末、約509克懷疑可卡因、38克懷疑霹靂可卡因及6,000粒懷疑空電子煙彈。

經初步調查，該名34歲姓謝本地女子涉嫌「販運危險藥物」及「管有第1部毒藥」被捕，現正被扣留調查。

所謂太空油是「依托咪酯」，一種用於麻醉及鎮靜的藥物，受香港法例管制。（香港警察 facebook）

警方重申，依托咪酯對人體可造成極大傷害，政府正計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。警方已引入俗稱「試紙」的快速檢測工具，自1月18日起供各警區人員使用。當日機動部隊於油麻地截查一名55歲本地男子，並搜出一粒電子煙彈，即場使用快速檢測工具，成功驗出該粒電子煙彈含有依托咪酯，該名男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕，據知是警方引入太空油快測包後，首次作出拘捕行動。同日，衝鋒隊人員亦於紅磡截查一名31歲本地男子，搜出4粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，他亦涉「管有第一部毒藥」被捕。

毒品「太空油」依托咪酯（Etomidate）吸食日趨嚴重，警方1月14日公布，由1月18日起使用俗稱「試紙」的快速檢測工具。使用時將測試棒前端的試紙插入電子煙的吸氣口、注入口等位置，再放入測試溶液，等待10至15秒後，測試棒便會出現測試結果。（廖雁雄攝）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。