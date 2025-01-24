跨部門針對年宵市場多區打擊黑工　黑工及僱主等共15人被捕

入境處於由周一至昨日（20至23日）一連4日，在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，聯同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」，以及聯同勞工處於各區年宵市場展開的反非法勞工行動。行動中，執法部門共拘捕10名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。



行動中，共15人被捕，圖為被捕疑非法勞工。（政府新聞處圖片）

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了8個目標地點，包括住宅大廈、餐廳及零售店舖，共拘捕1男3女（39至52歲）懷疑非法勞工，及1男1女（53及59歲）涉嫌聘用非法勞工的僱主。其中一名被捕女黑工持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。

「冠軍行動」中，執法人員於中區搜查了15個目標地點，共拘捕4名女懷疑非法勞工（36至42歲）及1名涉嫌聘用非法勞工的54歲男僱主。

入境處宣傳車宣傳「聘用非法員工即屬違法」的信息。（政府新聞處圖片）

此外，執法部門於各區年宵市場展開的反非法勞工行動中，巡查多個年宵市場攤檔，共拘捕2名女懷疑非法勞工（30及34歲）、1名涉嫌聘用非法勞工的37歲女僱主，及1名涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件的35歲女子。

在執法的同時，入境處職員亦在年宵市場派發宣傳單張及安排宣傳車，呼籲檔主切勿聘用非法勞工。

入境處人員向年宵市場檔主派發「切勿聘用非法勞工」的宣傳單張。（政府新聞處圖片）

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。（資料圖片）

2025年農曆年宵市場將於年廿四（23日）起至年初一（29日）清晨7時，一連7日在15個地點舉行，共設約1500個濕貨、乾貨方便市民購買賀年花卉、賀年食品、裝飾和揮春等喜迎新春，其中9個年宵市場設快餐攤位。