火炭奪命工傷︱死者遺體晚上舁送殮房　勞工處發暫時停工通知書

火炭今午（24日）發生奪命工業意外，一名60歲姓李男工人在松頭下路及拔子窩街一個地盤，懷疑拆卸鐵架時遭工字鐵擊中墮地，當場死亡。仵工晚上到涉事地盤，將死者遺體舁送殮房。勞工處晚上表示，對於在意外中有工友身故十分難過，並對其家屬致以深切慰問。



勞工處續指，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場調查，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內進行拆除工字鐵的工作，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。



仵工晚上到涉事地盤將事主遺體舁送殮房。（王譯揚攝）

勞工處稱，高度關注今日（24日）意外。意外中，一名男工在一升降工作台上拆除一支工字鐵時，被懸吊起的拆除部分擊中，並從該工作台墮下到地面，當場證實不治。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

勞工處提醒，為保障工人安全，承建商須為被拆除中的構築物，提供必要的支撐，以防止構築物在拆除期間意外移動或突然塌下。

紅色箭咀所指疑為未焊接好工字鐵，當時撞向事主致其墮地。事主遺體以白布覆蓋，身旁地面遺下血迹。（工聯會提供）

工會質疑工字鐵斷口未焊妥

案發於今日（24日）下午1時14分，火炭松頭下路一個地盤，一名從業多年的60歲鐵器工人疑遭工字鐵擊中，繼而由高約4米位置墮斃。《香港01》取得案發現場照片，可見有一條工字鐵垂直在地面。香港建造業總工會趙建強接受訪問指，事主事發時站在蜘蛛式高空作業平台上燒焊，移除工字鐵表面的鐵板，不料該塊工字鐵搖擺並撞衝向事主，事主被擊中墮下，衝力令安全帶都斷裂。趙建強質疑當初負責地基工程的公司在施工上出現問題，疑工字鐵斷口未焊接妥當，導致今次意外。

趙建強與工會對事件深表同情，慨嘆年尾將「收爐」才生意外，他也留意到近期發生種種工業意外，在此責成所有公司，包括地盤管理人員，多留意安全。

香港建造業總工會趙建強（右）質疑斷口未焊妥。

涉事蜘蛛式高空作業平台。（工聯會提供）

遺孀兒子傷心認屍

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文陪同事主太太和兒子到地盤了解事件，他們難掩傷心，盼了解事件真相。其間事主妻子傷心痛哭，要由人攙扶。

據了解，事主與妻子育有一名已成年的兒子。蕭倩文指，事主當時在升降台上拆工字鐵，懷疑工字鐵失平衡，其中一邊墜下並擊向事主，導致其墮地不治。她呼籲所有工序都要做足風險評估，以防有危險發生，2024年至今已發生最少10宗高處墮下相關死亡意外，促請盡快改善、檢討和徹查今次事件，並呼籲承建商及僱主盡快做好善後安排，協助家屬度過難關。

火炭一個地盤一名男工人疑在升降台上拆除工字鐵期間，遭工字鐵擊中墮地身亡，死者妻子（前中）及兒子（前左）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（前右）陪同下，趕到現場認屍，其間妻子傷心痛哭。

華營建築：會與分判商盡力協助及照顧家屬需要

華營建築回覆《香港01》查詢稱，就今日下午，火炭松頭下路近拔子窩路地盤發生工業意外，有一名分判商工友於高處墮下身亡，華營建築對事件表示深感傷痛，並向家屬致以衷心慰問。公司已向工友家庭提供即時援助，以作應急之用，並會與分判商盡力協助及照顧家屬需要。

此外，華營建築對事件表示高度關注，會全力配合有關部門的調查工作，亦會檢視所有在建地盤的安全情況、有關工序及安全措施等，確保施工安全。由於事件仍在調查當中，華營建築不便透露細節。

涉事地盤由華營建築主理。（王譯揚攝）

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，最高可被判罰款1,000萬元及監禁兩年。

就今日的意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。